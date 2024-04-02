Как избавиться от хмеля на дачном участке - "сгорит" и больше не вылезет

К счастью, есть несколько методов, которые помогу вам навсегда забыть о такой проблеме как хмель.

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Как уничтожить хмель на садовом участке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С приходом весны у многих людей возникает вопрос: как избавиться от хмеля на дачном участке? Растение, которое очень трудно уничтожить, доставляет массу неудобств, оплетая все вокруг.

К счастью, есть методы, которые помогу вам навсегда забыть о такой проблеме как хмель, пишут эксперты из "Фазенды".

Как избавиться от хмеля?

Самый простой метод требует физической подготовки и терпения, но является очень эффективным. При помощи большой лопаты землю перекапывают на глубину около 30 сантиметров, чтобы извлечь все корни хмеля. Это процесс затратный по времени, но позволяет избавиться от растения с корневой системой.

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Также вам поможет соль - развернув землю у корней, следует щедро посыпать ее солью (слой не менее 1 сантиметра). Повторение процедуры несколько раз усилит ее эффективность.

Что такое хмель? Хмель - многолетнее или однолетнее вьющееся растение с длинным тонким стеблем.

Чем опрыскать хмель?

Уксус является эффективным средством борьбы с хмелем. Разведенный с водой в пропорции 1:1 и политый под корень и на листья помогает уничтожить этот сорняк. Повторное применение уксусного раствора несколько раз усиливает эффект.

А вот применение химических веществ может быть наиболее эффективным способом борьбы с хмелем на долгий срок. Гербициды можно опрыскивать листья и стебли хмеля или вносить под корень. Это позволит избежать повреждения соседних растений и уничтожить сорняк.

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