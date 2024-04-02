УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как избавиться от хмеля на дачном участке - "сгорит" и больше не вылезет

Сергей Кущ
2 апреля 2024, 01:31
К счастью, есть несколько методов, которые помогу вам навсегда забыть о такой проблеме как хмель.
Как уничтожить хмель на садовом участке
Как уничтожить хмель на садовом участке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С приходом весны у многих людей возникает вопрос: как избавиться от хмеля на дачном участке? Растение, которое очень трудно уничтожить, доставляет массу неудобств, оплетая все вокруг.

К счастью, есть методы, которые помогу вам навсегда забыть о такой проблеме как хмель, пишут эксперты из "Фазенды".

Как избавиться от хмеля?

Самый простой метод требует физической подготовки и терпения, но является очень эффективным. При помощи большой лопаты землю перекапывают на глубину около 30 сантиметров, чтобы извлечь все корни хмеля. Это процесс затратный по времени, но позволяет избавиться от растения с корневой системой.

видео дня

Также вам поможет соль - развернув землю у корней, следует щедро посыпать ее солью (слой не менее 1 сантиметра). Повторение процедуры несколько раз усилит ее эффективность.

Что такое хмель?

Хмель - многолетнее или однолетнее вьющееся растение с длинным тонким стеблем.

Чем опрыскать хмель?

Уксус является эффективным средством борьбы с хмелем. Разведенный с водой в пропорции 1:1 и политый под корень и на листья помогает уничтожить этот сорняк. Повторное применение уксусного раствора несколько раз усиливает эффект.

А вот применение химических веществ может быть наиболее эффективным способом борьбы с хмелем на долгий срок. Гербициды можно опрыскивать листья и стебли хмеля или вносить под корень. Это позволит избежать повреждения соседних растений и уничтожить сорняк.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

01:40 Украина
Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

23:14 Украина
Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

22:07 Украина
Все главные новости

Популярное

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине 50098

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в «зависимости» 8412

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой 4692

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо Пугачевой

Самый мощный завод России в огне: на Уралмаше прогремели взрывы 4526

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

Последние новости

02:00

Виктория Бекхэм с невесткой адски сплясала под старый шлягер Spice Girls

01:40

"Может уничтожить 9-этажку": у россиянина чрезвычайно много бомб ОДАБ-1500 - Евлаш

01:31

Как избавиться от хмеля на дачном участке - "сгорит" и больше не вылезет

00:35

"Отошел в иной мир": в блоге Потапа молятся про музыканта

01 апреля, понедельник
23:49

Что положить в лунку при посадке моркови: 3 лучших варианта

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
23:22

Как загустить домашний майонез: будет ложка стоять

23:14

Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

22:39

Простой трюк, чтобы избавиться от слизней: нужное средство найдется в холодильнике

22:31

"Я рано развилась": Соловий призналась, когда впервые познала "любовь и ласки"

Реклама
22:19

"Ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне": рецензия на фильм "Оставайся онлайн"

22:07

Есть раненые и разрушения: в Кривом Роге прилет после ракетного удара РФ

21:50

Гороскоп на апрель 2024 для Козерогов: чем удивит второй месяц весныВидео

21:35

Невеста Parfeniuk показала первые фото артиста с первенцем

21:35

Повлияет на войну и судьбу: какими будут последствия соединений планет в апрелеВидео

21:29

F-16 смогут бить по территории РФ: пилот-"убийца" из США раскрыл важные детали

21:11

Из чего делают "Мивину": не всем известен настоящий состав популярного продукта

20:38

"В Европе не будет безопасно без Украины": Зеленский созвал встречу по работе с НАТОВидео

20:27

Виталий Портников. Будет ли наступление на ХарьковВидеоблоги

20:17

Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

19:39

Виталий Козловский впервые признался, почему пел на русском языке

Реклама
19:37

Командование ВСУ пошло на неоднозначное решениемнение

19:34

Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

19:22

Можно ли есть людям утиные яйца и чем это опасно: ответ удивит

19:14

У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян

18:54

Пока муж лечится от алкоголизма: Кудрявцева призналась в любви другому

18:37

Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов: есть шанс выиграть в лотерею и найти любовьВидео

18:18

Колонну разнесли в щепки: мощная ответка десантников ВСУ попала на видеоВидео

18:18

Пылает 3 тысячи кв. м.: под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит"Видео

18:11

Убегут навсегда: как избавиться от муравьев из дома и квартиры

17:34

Путинист Филипп Киркоров "слил" ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

17:20

РФ накопила сотни ракет: в ВСУ предупредили об угрозе массированных ударов

17:06

Пятна исчезнут, будто их и не было: 3 лучших способа, как отстирать мазут с одежды

17:04

Как быстро вывести пырей с огорода: 3 способа, которые точно помогут

16:58

Взорвали машину посреди города: в Старобельске "задвухсотили" коллаборанта Чайку

16:42

Почему 2 апреля обязательно нужно заменить постель: приметы дня

16:32

Дед в татухах: друзья Киркорова показали, как путинист выглядит в бытуВидео

16:29

Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов: любовные треугольники, расставания и переменыВидео

16:28

Стоит копейки - сэкономит тысячи: зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку

16:18

РФ нацелилась на четыре города: враг подошел к захвату ключевых высот – эксперт

16:08

Генерал рассказал стоил ли скоро ждать войска НАТО в Украине

Реклама
15:53

Температура подскочит до +28: когда Украину накроет почти летняя жара

15:22

Боксер-путинист Валуев из-за недопуска РФ на ОИ набросился с угрозами на Францию

15:06

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

14:50

Сразу по четырем статьям: СБУ начала "охоту" на пропагандистку Симоньян

14:31

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

14:27

Певец-воин Положинский рассказал о своих сложных медицинских операциях

14:23

"Удалили матку": появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон

13:55

"РФ ищет, где расположены ПВО": в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах

13:52

Что делать если не работает один наушник: как справиться с проблемойВидео

13:36

Как выращивать шампиньоны в домашних условиях - первый урожай уже через 2 неделиВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять