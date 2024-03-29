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Что делать с сорняками после прополки: гениальный способ спасет ваш урожай

Алексей Тесля
29 марта 2024, 16:28
Куда девать скошенную траву с сорняками - можно ли зарывать в землю скошенную траву.
сорняки
Какое средство убивает сорняки / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Mberg38, Pixabay/photoAC

Нередко огородники сталкиваются с проблемой зимующих сорняков, они остаются в почве с осени и проростают уже ранней весной, производя значительное количество семян. Для уменьшения их количества в почве применяют агротехнические способы "глубокого заделки" и "провокации", который заключается в создании благоприятных условий для прорастания (особенно на незанятых полях), а после массового появления всходов сорняков их уничтожают специальными агротехническими мерами.

Лущение проводят одновременно с уборкой урожая предыдущей культуры или сразу после, на глубину от 4 до 14 см, в зависимости от почвенно-климатических условий, (чем суше почва - тем больше глубина). Такие рекомендации дает сотрудник Института защиты растений НААН, кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Сторчоус.

Какое средство убивает сорняки

Ученый отмечает, что во время глубокого заделки семена либо не прорастают, либо ростки погибают, не достигая поверхности почвы, вследствие полного использования питательных веществ для преодоления глубины вспашки. Значительная часть семенных запасов сорняков из-за глубокого заделывания теряет жизнеспособность через 4–5 лет, семена ряда специализированных сорняков через 1–2. Он советует для уменьшения банка семян в верхнем слое необходимо проводить глубокую отвальную вспашку плугом с предплужником на глубину 30-35 см раз в 4-5 лет.

По словам специалиста, глубокую вспашку следует выполнять раз в 3–4 года, в первую очередь после подсолнечника, под посев сахарной свеклы, кукурузы на зерно и высадки картофеля, во время перепашки многолетних трав. Чтобы не выворачивать наверх семена сорняков, которые были завернуты предыдущей глубокой вспашкой, на чрезмерно засоренных площадях следующую глубокую обработку плугом осуществляют на 3–5 см мельче, чтобы семена потеряли всхожесть в необработанном слое почвы.

Как уничтожить сорняки

Вместе с тем ученый уточняет, что при наличии большого количества семян сорняков в почве вслед за первой культивацией под высев поздних культур целесообразно провести прикатывание почвы, что будет провоцировать прорастание в 2–3 раза больше семян сорняков, всходы которых уничтожатся в дальнейшем во время предпосевной культивации. Сочетание глубоких (10–12 или 12–14 см) ранневесенних культиваций с мелким (3–4 см) возделыванием в летний период улучшают контроль сорняков на полях.

При этом он советует бороновать посевы осторожно, особенно культур, семена которых закладываются в почву неглубоко (подсолнечник, сахарная свекла, картофель). Лучше всего использовать орудия, которые адаптируются к поверхности почвы и меньше травмируют культурные растения. Эффективность мероприятия будет выше непосредственно при появлении всходов.

Смотрите видео - как вывести сорняки:

Как правильно обрабатывать почву от сорняков

Сочетание в севообороте вспашки под посев пропашных культур и мелкого возделывания существенно уменьшает засоренность. Исследования показали, что в среднем за ротацию севооборота при мелкой обработке почвы на 10–12 см количество сорняков увеличивалось на 41%, а их масса – на 47% по сравнению с вспашкой на глубину 20–22 см. Ученый отмечает, что основная обработка почвы остается главным агротехническим мероприятием по борьбе с сорняками, с удельной долей в общей системе контроля сорняков почти 60%.

По данным многих исследований, боронование почвы до и после всходов позволило уменьшить засоренность посевов зерновых колосовых культур более трех раз и повысить их урожайность на 20–25%. В целом своевременное боронование посевов пропашных культур обеспечивает уничтожение 80–90% всходов сорняков. При этом боронуют поверхность поля чаще по диагонали или поперек направления сева, добавляет Сторчоус.

Можно ли зарывать в землю скошенную траву

При этом многие дачники и огородники выполотые сорняки закапывать прямо в землю междурядий. Секрет тут простой, ведь полезные вещества от разлагающихся растительных остатков уже в этом сезоне будут поступать к корням культурных растений.

Кроме того, уже к следующей весне все перепреет, и значительно улучшится структура почвы. Поэтому скошенные сорняки с травой можно использовать в качестве своеобразной подкормки.

Что известно об Институте защиты растений

ИЗР – одно из главных учреждений Национальной академии аграрных наук Украины. Институт осуществляет широкий спектр фундаментальных исследований проблемы защиты растений и координирует их проведение в Украине. ИЗР, среди прочего, занимается системами мониторинга и прогноза основных вредителей растений, а также системами защиты сельскохозяйственных культур, говорится на официальном сайте Института защиты растений.

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