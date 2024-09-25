Как избавиться от мучнистого червеца на растениях: эффективное домашнее средство

Мучнистые червецы представляют серьезную угрозу для здоровья и внешнего вида деревьев и растений. Эти крошечные паразиты не только задерживают их рост, но и ослабляют их, делая более уязвимыми к другим вредителям, пишет sante+.
Что такое мучнистые червецы
Мучнистые червецы - это небольшие насекомые, обычно размером от 3 до 5 мм, которые делятся на две основные категории: с мягким телом и с твердым телом. Они часто встречаются на фруктовых деревьях, а также на декоративных или комнатных растениях.
Признаки мучнистого червеца на растениях
Одна из важнейших характеристик мучнистых червецов - они имеют особенность образовывать колонии.
В отличие от других вредителей, взрослые мучнистые червецы ведут малоподвижный образ жизни. Прикрепившись к растению, они остаются там и образуют скопления выступов, которые можно сравнить с чешуйками на стеблях или листьях растений.
Еще одним признаком заражения является появление фумагина - черной плесени, которая образуется на пораженных растениях.
Как избавиться от мучнистого червеца
Уксус - незаменимый кухонный продукт, также хорошо помогает при борьбе с мучнистым червецом.
"Уксусная кислота превращает среду этих маленьких насекомых в неблагоприятную для них и разрушает их защитные оболочки", - отмечает эксперт.
Как использовать уксус для уничтожения мучнистых червецов
- Приготовьте раствор. Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды в пульверизаторе.
- Нанесите раствор. Обильно распылите раствор на все зараженные участки (стебли, ветки и листья).
- Оставьте работать. Оставьте на 30 минут - 1 час, пока уксусная кислота действует против вредителей.
- Промыть. Промойте растение чистой водой, чтобы избавиться от отмерших чешуек и остатков уксуса.
- Повторите обработку. Для достижения наилучших результатов повторяйте эту операцию каждые 2 недели, пока мелкие вредители полностью не исчезнут.
Как предотвратить появление мучнистого червеца
- Осмотрите свои растения. Если вы купили новое растение, то лучшее, что вы можете сделать, это внимательно его осмотреть.
- Очищайте листья. Это не только вопрос внешнего вида. Листья, покрытые пылью, нарушают фотосинтез, что ослабляет растение и делает его более уязвимым к природным хищникам.
- Используйте натуральные пестициды. Масло нима - одна из лучших природных альтернатив для борьбы с вредителями. Кроме инсектицидных свойств, оно действует против грибков и бактерий.
Santé+ Magazine
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