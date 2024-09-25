Как избавиться от мучнистого червеца на растениях: эффективное домашнее средство

Мучнистые червецы часто встречаются на фруктовых деревьях, декоративных или комнатных растениях.

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Мучнистый червец / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мучнистые червецы представляют серьезную угрозу для здоровья и внешнего вида деревьев и растений. Эти крошечные паразиты не только задерживают их рост, но и ослабляют их, делая более уязвимыми к другим вредителям, пишет sante+.

Что такое мучнистые червецы

Мучнистые червецы - это небольшие насекомые, обычно размером от 3 до 5 мм, которые делятся на две основные категории: с мягким телом и с твердым телом. Они часто встречаются на фруктовых деревьях, а также на декоративных или комнатных растениях.

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Признаки мучнистого червеца на растениях

Одна из важнейших характеристик мучнистых червецов - они имеют особенность образовывать колонии.

В отличие от других вредителей, взрослые мучнистые червецы ведут малоподвижный образ жизни. Прикрепившись к растению, они остаются там и образуют скопления выступов, которые можно сравнить с чешуйками на стеблях или листьях растений.

Еще одним признаком заражения является появление фумагина - черной плесени, которая образуется на пораженных растениях.

Как избавиться от мучнистого червеца

Уксус - незаменимый кухонный продукт, также хорошо помогает при борьбе с мучнистым червецом.

"Уксусная кислота превращает среду этих маленьких насекомых в неблагоприятную для них и разрушает их защитные оболочки", - отмечает эксперт.

Как использовать уксус для уничтожения мучнистых червецов

Приготовьте раствор. Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды в пульверизаторе. Нанесите раствор. Обильно распылите раствор на все зараженные участки (стебли, ветки и листья). Оставьте работать. Оставьте на 30 минут - 1 час, пока уксусная кислота действует против вредителей. Промыть. Промойте растение чистой водой, чтобы избавиться от отмерших чешуек и остатков уксуса. Повторите обработку. Для достижения наилучших результатов повторяйте эту операцию каждые 2 недели, пока мелкие вредители полностью не исчезнут.

Как предотвратить появление мучнистого червеца

Осмотрите свои растения. Если вы купили новое растение, то лучшее, что вы можете сделать, это внимательно его осмотреть.

Если вы купили новое растение, то лучшее, что вы можете сделать, это внимательно его осмотреть. Очищайте листья. Это не только вопрос внешнего вида. Листья, покрытые пылью, нарушают фотосинтез, что ослабляет растение и делает его более уязвимым к природным хищникам.

Это не только вопрос внешнего вида. Листья, покрытые пылью, нарушают фотосинтез, что ослабляет растение и делает его более уязвимым к природным хищникам. Используйте натуральные пестициды. Масло нима - одна из лучших природных альтернатив для борьбы с вредителями. Кроме инсектицидных свойств, оно действует против грибков и бактерий.

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