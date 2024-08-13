Лезть руками в землю не нужно: как узнать, что растение нужно полить

Одна любительница садоводства поделилась своим "гениальным" способом, который позволяет легко понять, когда нужно поливать растение, чтобы не переливать.

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Как узнать, что растение нужно полить - простой и эффективный метод / Коллаж Главред, фото: pexels

Растения, которые растут в слишком влажной почве, могут страдать от недостатка кислорода. Это может привести к отмиранию корней и гибели растения. Один из способов понять, что вы поливаете растение слишком много, - это медленный рост и пожелтение листьев, сообщает Mirror.

Женщина из США утверждает, что ее отец научил ее "лучшему" способу избежать чрезмерного полива, который сэкономит ваше время, усилия и, возможно, даже жизнь вашего растения.

Женщина по имени Саманта Роуз Холдрен поделилась этим советом на своем аккаунте в TikTok @samantharoseholdren.

видео дня

Ее видео началось с того, что она, по ее словам, разбрызгивает воду на растения в своем саду.

"Мой папа научил меня одному из лучших садовых трюков. Это сэкономит вам много времени и сохранит жизнь многим растениям", - говорит она.

Смотрите видео о том, как понять, что растение во время поливать:

По ее словам, существует единственный лучший способ узнать, нужна ли растению вода.

"Просто толкните горшок. Если он не шелохнется, вода ему не нужна. Если оно двигается, ему нужна вода", - резюмировала женщина.

Она закончила клип, сказав поклонникам: "Пожалуйста!"

Способ, безусловно, вызвал бурю в Интернете, поскольку он стал вирусным - собрав более 99 000 лайков и сотни комментариев.

Один из пользователей TikTok задал автору видео вопрос, как поступать в случае, если на дне горшка находятся камни.

Отвечая на последнее сообщение, Саманта написала: "Это правда. Ты все равно сможешь отличить воду от отсутствия воды, если камни не будут слишком отягощать ее".

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