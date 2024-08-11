Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства

Избавиться от сорняков можно с помощью простых и натуральных средств, сделанных собственноручно.
Для любого садовода, сорняки могут превратиться в настоящий кошмар. Но определенные ингредиенты, которые, вероятно, есть у вас на кухне, могут помочь создать мощное средство для уничтожения сорняков, пишет sante+.
Как сделать домашнее средство от сорняков
- Средство от сорняков с лимонным соком. Этот цитрусовый фрукт богат лимонной кислотой, что делает его естественным гербицидом, который сможет высушить сорняки. Выжмите пять лимонов, чтобы получить сок. Налейте сок в бутылку с распылителем и распылите непосредственно на сорняки. Убедитесь, что вы тщательно пропитали листья и стебли.
- Средство от сорняков из соды и уксуса. Сочетание соды и уксуса - это естественное средство для безопасной прополки вашего сада. Смешайте 250 г соды с 5 стаканами уксуса. Также можно добавить несколько капель лимонного сока. Затем опрыскайте сорняки этой смесью из пульверизатора.
- Кипяток. Кипяток также может действовать как эффективное средство для уничтожения сорняков. Вскипятите воду в кастрюле или чайнике. Если вы хотите прополоть подъездную дорожку, щедро полейте водой сорняки между плитами, убедившись, что вода просачивается до самых корней. Повторяйте эту операцию регулярно.
- Кукурузная мука. Вместо того, чтобы убивать сорняки, она воздействует на семена, и останавливает их прорастание. В период прорастания сорняков равномерно распределите муку по поверхности почвы. Затем слегка полейте почву, чтобы порошок прилип к ней.
- 70° спиртовой спрей. Как обезвоживающее средство, медицинский спирт может положить конец сорнякам. Смешайте пол-литра воды со столовой ложкой 70° спирта. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите раствор непосредственно на нежелательные растения.
- Уксус. Уксус - не только одно из лучших природных дезинфицирующих средств, но и одно из самых простых в использовании. Вы можете выбрать любой уксус, содержащий 5% уксусной кислоты в качестве активного ингредиента. Однако, если вы имеете дело с устойчивыми сорняками, выберите более сильный уксус с концентрацией 20% уксусной кислоты. Смешайте 1 литр уксуса с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды в пульверизаторе. Распылите смесь на сорняки.
Как предотвратить появление сорняков
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- Поливайте реже, но глубоко: если вы поливаете газон несколько раз в неделю в течение коротких периодов времени, вода приносит больше пользы сорнякам, чем траве. Глубокого полива один или два раза в неделю в течение примерно 10 минут более чем достаточно.
- Поддержание здоровой почвы: здоровая почва не дает сорнякам закрепиться на газоне. "Если у вас здоровая почва и корни, это поможет предотвратить появление сорняков еще до того, как они разовьются", - объясняет эксперт по садоводству Пьер Ле Культиватор.
- Ручная прополка: хотя это может показаться трудоемкой задачей, выдергивание сорняков увеличивает шансы покончить с ними. Эксперт по садоводству рекомендует использовать инструмент для прополки или садовый нож, чтобы облегчить подкапывание под крону растения и полностью извлечь сорняк.
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