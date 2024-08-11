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Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства

Мария Николишин
11 августа 2024, 03:00
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Избавиться от сорняков можно с помощью простых и натуральных средств, сделанных собственноручно.
Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства
Как быстро избавиться от сорняков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для любого садовода, сорняки могут превратиться в настоящий кошмар. Но определенные ингредиенты, которые, вероятно, есть у вас на кухне, могут помочь создать мощное средство для уничтожения сорняков, пишет sante+.

Как сделать домашнее средство от сорняков

  • Средство от сорняков с лимонным соком. Этот цитрусовый фрукт богат лимонной кислотой, что делает его естественным гербицидом, который сможет высушить сорняки. Выжмите пять лимонов, чтобы получить сок. Налейте сок в бутылку с распылителем и распылите непосредственно на сорняки. Убедитесь, что вы тщательно пропитали листья и стебли.
  • Средство от сорняков из соды и уксуса. Сочетание соды и уксуса - это естественное средство для безопасной прополки вашего сада. Смешайте 250 г соды с 5 стаканами уксуса. Также можно добавить несколько капель лимонного сока. Затем опрыскайте сорняки этой смесью из пульверизатора.
  • Кипяток. Кипяток также может действовать как эффективное средство для уничтожения сорняков. Вскипятите воду в кастрюле или чайнике. Если вы хотите прополоть подъездную дорожку, щедро полейте водой сорняки между плитами, убедившись, что вода просачивается до самых корней. Повторяйте эту операцию регулярно.
  • Кукурузная мука. Вместо того, чтобы убивать сорняки, она воздействует на семена, и останавливает их прорастание. В период прорастания сорняков равномерно распределите муку по поверхности почвы. Затем слегка полейте почву, чтобы порошок прилип к ней.
  • 70° спиртовой спрей. Как обезвоживающее средство, медицинский спирт может положить конец сорнякам. Смешайте пол-литра воды со столовой ложкой 70° спирта. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите раствор непосредственно на нежелательные растения.
  • Уксус. Уксус - не только одно из лучших природных дезинфицирующих средств, но и одно из самых простых в использовании. Вы можете выбрать любой уксус, содержащий 5% уксусной кислоты в качестве активного ингредиента. Однако, если вы имеете дело с устойчивыми сорняками, выберите более сильный уксус с концентрацией 20% уксусной кислоты. Смешайте 1 литр уксуса с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды в пульверизаторе. Распылите смесь на сорняки.

Как предотвратить появление сорняков

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  1. Поливайте реже, но глубоко: если вы поливаете газон несколько раз в неделю в течение коротких периодов времени, вода приносит больше пользы сорнякам, чем траве. Глубокого полива один или два раза в неделю в течение примерно 10 минут более чем достаточно.
  2. Поддержание здоровой почвы: здоровая почва не дает сорнякам закрепиться на газоне. "Если у вас здоровая почва и корни, это поможет предотвратить появление сорняков еще до того, как они разовьются", - объясняет эксперт по садоводству Пьер Ле Культиватор.
  3. Ручная прополка: хотя это может показаться трудоемкой задачей, выдергивание сорняков увеличивает шансы покончить с ними. Эксперт по садоводству рекомендует использовать инструмент для прополки или садовый нож, чтобы облегчить подкапывание под крону растения и полностью извлечь сорняк.

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Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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