Как быстро избавиться от сорняков: рецепт мощного домашнего средства

Избавиться от сорняков можно с помощью простых и натуральных средств, сделанных собственноручно.

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Как быстро избавиться от сорняков / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Для любого садовода, сорняки могут превратиться в настоящий кошмар. Но определенные ингредиенты, которые, вероятно, есть у вас на кухне, могут помочь создать мощное средство для уничтожения сорняков, пишет sante+.

Как сделать домашнее средство от сорняков

Средство от сорняков с лимонным соком. Этот цитрусовый фрукт богат лимонной кислотой, что делает его естественным гербицидом, который сможет высушить сорняки. Выжмите пять лимонов, чтобы получить сок. Налейте сок в бутылку с распылителем и распылите непосредственно на сорняки. Убедитесь, что вы тщательно пропитали листья и стебли.

Этот цитрусовый фрукт богат лимонной кислотой, что делает его естественным гербицидом, который сможет высушить сорняки. Выжмите пять лимонов, чтобы получить сок. Налейте сок в бутылку с распылителем и распылите непосредственно на сорняки. Убедитесь, что вы тщательно пропитали листья и стебли. Средство от сорняков из соды и уксуса. Сочетание соды и уксуса - это естественное средство для безопасной прополки вашего сада. Смешайте 250 г соды с 5 стаканами уксуса. Также можно добавить несколько капель лимонного сока. Затем опрыскайте сорняки этой смесью из пульверизатора.

Сочетание соды и уксуса - это естественное средство для безопасной прополки вашего сада. Смешайте 250 г соды с 5 стаканами уксуса. Также можно добавить несколько капель лимонного сока. Затем опрыскайте сорняки этой смесью из пульверизатора. Кипяток. Кипяток также может действовать как эффективное средство для уничтожения сорняков. Вскипятите воду в кастрюле или чайнике. Если вы хотите прополоть подъездную дорожку, щедро полейте водой сорняки между плитами, убедившись, что вода просачивается до самых корней. Повторяйте эту операцию регулярно.

Кипяток также может действовать как эффективное средство для уничтожения сорняков. Вскипятите воду в кастрюле или чайнике. Если вы хотите прополоть подъездную дорожку, щедро полейте водой сорняки между плитами, убедившись, что вода просачивается до самых корней. Повторяйте эту операцию регулярно. Кукурузная мука. Вместо того, чтобы убивать сорняки, она воздействует на семена, и останавливает их прорастание. В период прорастания сорняков равномерно распределите муку по поверхности почвы. Затем слегка полейте почву, чтобы порошок прилип к ней.

Вместо того, чтобы убивать сорняки, она воздействует на семена, и останавливает их прорастание. В период прорастания сорняков равномерно распределите муку по поверхности почвы. Затем слегка полейте почву, чтобы порошок прилип к ней. 70° спиртовой спрей. Как обезвоживающее средство, медицинский спирт может положить конец сорнякам. Смешайте пол-литра воды со столовой ложкой 70° спирта. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите раствор непосредственно на нежелательные растения.

Как обезвоживающее средство, медицинский спирт может положить конец сорнякам. Смешайте пол-литра воды со столовой ложкой 70° спирта. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Распылите раствор непосредственно на нежелательные растения. Уксус. Уксус - не только одно из лучших природных дезинфицирующих средств, но и одно из самых простых в использовании. Вы можете выбрать любой уксус, содержащий 5% уксусной кислоты в качестве активного ингредиента. Однако, если вы имеете дело с устойчивыми сорняками, выберите более сильный уксус с концентрацией 20% уксусной кислоты. Смешайте 1 литр уксуса с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды в пульверизаторе. Распылите смесь на сорняки.

Как предотвратить появление сорняков

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Поливайте реже, но глубоко: если вы поливаете газон несколько раз в неделю в течение коротких периодов времени, вода приносит больше пользы сорнякам, чем траве. Глубокого полива один или два раза в неделю в течение примерно 10 минут более чем достаточно. Поддержание здоровой почвы: здоровая почва не дает сорнякам закрепиться на газоне. "Если у вас здоровая почва и корни, это поможет предотвратить появление сорняков еще до того, как они разовьются", - объясняет эксперт по садоводству Пьер Ле Культиватор. Ручная прополка: хотя это может показаться трудоемкой задачей, выдергивание сорняков увеличивает шансы покончить с ними. Эксперт по садоводству рекомендует использовать инструмент для прополки или садовый нож, чтобы облегчить подкапывание под крону растения и полностью извлечь сорняк.

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