Борьба с сорняками: в сети раскрыли гениальный метод с использованием газеты

Летом на огороде всегда появляются сорняки, но бороться с ними очень трудно. Блогер в социальной сети поделился новым вирусным и действенным лайфхаком. Для этого необходима только старая газета и ваши клумбы или огород сразу изменятся.
Такой экологически чистый трюк устранит потребность в любом использовании агрессивных и химических средств для уничтожения сорняков. Этот метод заключается в том, что стоит взять слои влажной газеты и разместить ее там, где в вашем саду есть проблемы с сорняками, передает издание Mirror.
Специалист рекомендует, что нужно выложить слои влажной газеты и земли и каждый слой чередовать - такой метод поможет уничтожить сорняки. Он работает, лишая все, что находится под ним, света или питательных веществ. Газета также постепенно разрушается и превращается в мульчу, в конце концов создавая новый слой почвы.
"Нет более мучительного, чем бесконечно полоть сорняки, которые часами проникают через ваш настил. Добавление слоя влажной газеты поверх почвы действует, как подавитель сорняков и не дает семенам прорастать в почве или пускать корни над почвой", - отметила Эви Лейн, эксперт по садоводству компании Primrose, рассказала RealHomes.
Такая мульча станет чрезвычайно полезной для почвы и сада в зимние месяцы. Влажная газета поможет сохранить влагу в земле. Когда температура снизится, это позволит удерживать ее в рыхлом состоянии и предотвратит ее слишком быстрое высыхание в будущем.
Это экологический метод, который не требует пестицидов и делает его лучшим выбором для избавления вашего сада от сорняков.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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