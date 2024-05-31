Не поздно посадить в июне на огороде: новый урожай сразу попрет как на дрожжах

Если вы решили заняться посадкой на огороде в июне, следует для начала подготовить площадку. Для этого тщательно очистите ее от предыдущего урожая, а также удалите сорняк и мусор. Затем следует взрыхлить почву, а также позаботиться о том, чтобы земля была достаточно влажной.
Подготовка почв предполагает специальную обработку и внесение органических и минеральных удобрений. Дозы органических удобрений зависят от содержания органического вещества, пишут ученые из Института садоводства Национальной академии аграрных наук.
- Что известно об Институте садоводства
- Какие овощи высаживать в июне
- Когда высаживать капусту
- Какие растения высаживают в июне
- Когда высаживать редис
- Смотрите видео - как быстро восстановить почву в саду или на огороде:
Что известно об Институте садоводства
Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.
При недостатке удобрений в нужном количестве почву можно обогатить на органическое вещество за счет выращивания многолетних бобовых трав в течение 2-3 лет, рекомендуют ученые.
Какие овощи высаживать в июне
- Морковь – определяющую роль может играть не время посадки, а состояние почвы и уход за ней;
- Свекла – если займетесь высадкой в начале лета, урожай лучше сохранится зимой;
- Репа – первых всходов ждите через две недели, а рост будет стабильный при условии постоянного ухода;
- Кабачки – для высаживания лучшим вариантом будет рассада;
- Огурцы – выберите солнечное место, но желательно прямых лучей избегать.
Когда высаживать капусту
Если вы рассчитываете на высокий и качественный урожай, в июне можно высадить рассаду белокочанной капусты в открытый грунт. Эта же рекомендация относится и к цветной капусте, а также к брокколи.
При выращивании капусты особое внимание обращайте на место высадки. Важно учитывать, что капусту желательно выращивать на участке, который находится в легкой тени.
Какие растения высаживают в июне
- Укроп – заняться высеванием этой травы можно весь июнь и даже в начале июля (при условии хорошо подкормленной почвы);
- Петрушка – высевание производится в июне-июле конвейерным методом (каждые 3-4 недели);
- Базилик – высевание можно проводить в июне и в начале июля (выбирайте солнечное место с хорошей подкормкой).
Когда высаживать редис
Это быстрорастущее растение, которое созревает буквально за месяц. Поэтому некоторые огородники успевают получить по три и даже четыре урожая за сезон (в том числе в летние месяцы).
Редис лучше высаживают в грядки, где ранее рос лук или салат. Важно вовремя прореживать всходы, чтобы избежать стрелок на растениях.
Смотрите видео - как быстро восстановить почву в саду или на огороде:
Больше новостей:
- Как получить ранний урожай редиса: быстро взойдет и вкусом порадует
- Невероятный урожай гарантирован: когда сеять редис в Украине в 2024 году
- Как правильно развести нашатырный спирт от тли: спасти огород от вредителей
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред