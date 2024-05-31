Не поздно посадить в июне на огороде: новый урожай сразу попрет как на дрожжах

Высокий урожай гарантирован - что можно посадить в июне месяце в огороде.

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Какие овощи можно посадить в сыром месте / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/JerzyGorecki, Pixabay/Irina_kukuts

Если вы решили заняться посадкой на огороде в июне, следует для начала подготовить площадку. Для этого тщательно очистите ее от предыдущего урожая, а также удалите сорняк и мусор. Затем следует взрыхлить почву, а также позаботиться о том, чтобы земля была достаточно влажной.

Подготовка почв предполагает специальную обработку и внесение органических и минеральных удобрений. Дозы органических удобрений зависят от содержания органического вещества, пишут ученые из Института садоводства Национальной академии аграрных наук.

Что известно об Институте садоводства Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

При недостатке удобрений в нужном количестве почву можно обогатить на органическое вещество за счет выращивания многолетних бобовых трав в течение 2-3 лет, рекомендуют ученые.

Какие овощи высаживать в июне

Морковь – определяющую роль может играть не время посадки, а состояние почвы и уход за ней;

Свекла – если займетесь высадкой в начале лета, урожай лучше сохранится зимой;

Репа – первых всходов ждите через две недели, а рост будет стабильный при условии постоянного ухода;

Кабачки – для высаживания лучшим вариантом будет рассада;

Огурцы – выберите солнечное место, но желательно прямых лучей избегать.

Когда высаживать капусту

Если вы рассчитываете на высокий и качественный урожай, в июне можно высадить рассаду белокочанной капусты в открытый грунт. Эта же рекомендация относится и к цветной капусте, а также к брокколи.

При выращивании капусты особое внимание обращайте на место высадки. Важно учитывать, что капусту желательно выращивать на участке, который находится в легкой тени.

/ Инфографика Главред

Какие растения высаживают в июне

Укроп – заняться высеванием этой травы можно весь июнь и даже в начале июля (при условии хорошо подкормленной почвы);

Петрушка – высевание производится в июне-июле конвейерным методом (каждые 3-4 недели);

Базилик – высевание можно проводить в июне и в начале июля (выбирайте солнечное место с хорошей подкормкой).

Когда высаживать редис

Это быстрорастущее растение, которое созревает буквально за месяц. Поэтому некоторые огородники успевают получить по три и даже четыре урожая за сезон (в том числе в летние месяцы).

Редис лучше высаживают в грядки, где ранее рос лук или салат. Важно вовремя прореживать всходы, чтобы избежать стрелок на растениях.

Смотрите видео - как быстро восстановить почву в саду или на огороде:

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