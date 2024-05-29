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Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: 5 самых эффективных методов

Юрий Берендий
29 мая 2024, 13:18
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Назойливые сорняки могут быть настоящей угрозой, но эксперт по садоводству Алан Титчмарш поделился пятью эффективными способами избавиться от них навсегда.
Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: 5 самых эффективных методов
Как навсегда избавиться от сорняков на огороде - 5 лучших методов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

С началом вегетационного периода многие садоводы ведут постоянную борьбу с назойливыми сорняками. Известный эксперт по садоводству Алан Титчмарш предлагает пять лучших стратегий, которые помогут вам сохранить ваш сад свободным от сорняков и цветущим, сообщает Express.

1. Выкапывайте их

Один из самых эффективных способов удаления сорняков - это их выкапывание.

Титчмарш рекомендует использовать садовую ручную лопатку для мелких сорняков, таких как пырей. Для более устойчивых многолетних растений, таких как вьюнок или крапива, вам понадобятся садовые вилы.

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Важно копать глубоко и убедиться, что вы удалили всю корневую систему, поскольку даже самые мелкие остатки могут привести к появлению новых сорняков.

2. Вспахивайте сорняки

Регулярная вспашка поможет сохранить ваш сад свободным от сорняков.

Еженедельно перекапывайте оголенную почву, чтобы подрезать корни сорняков и создать сухую поверхность, которая препятствует прорастанию семян сорняков.

Титчмарш советует выбирать для этого сухой день, чтобы сорняки обезвоживались и погибали на поверхности.

Этот простой метод особенно эффективен для предотвращения разрастания сорняков.

3. Пропалывайте сорняки

Однолетние сорняки, такие как подмаренник цепкий или куриные глазки, следует выдергивать до того, как они успеют дать семена.

Лучше всего пропалывать вручную после дождя, когда почва становится мягче, что облегчает вырывание всей корневой системы.

Такие сорняки, как трава Роберта, которые не укореняются глубоко, можно легко удалить вручную, что делает этот метод быстрым и эффективным для небольших объемов прополки.

4. Выскребайте сорняки которые растут между брусчаткой

Если сорняки растут между брусчаткой или в ограниченном пространстве, Titchmarsh предлагает выскребать их с помощью инструмента для прополки или старого ножа.

Одуванчики и мятлик - самые распространенные виновники в этих местах.

Осторожно выдергивайте эти сорняки, не забывая удалять корни. По желанию, после этого можно применить остаточный гербицид, чтобы предотвратить дальнейший рост сорняков.

5. Опрыскивайте

В случаях сильного засоренности, особенно многолетними сорняками, эффективным может быть использование системного гербицида.

Титчмарш советует наносить химикат на сухие листья в середине лета, если не предвидится дождей.

Для особо проблемных сорняков, таких как березка, перед применением гербицида можно изолировать растение на бамбуковой трости, чтобы отгородить его от других растений.

Всегда тщательно следуйте инструкции к препарату.

Для особо сложных сорняков, таких как японский спорыш, Titchmarsh предупреждает, что может потребоваться профессиональная помощь из-за его устойчивости и потенциальных юридических последствий его распространения.

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