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Всего 3 ингредиента: лучший вариант, чем подкормить клубнику во время цветения

Алёна Воронина
29 мая 2024, 10:27
28
Если подкармливать клубнику таким способом, она станет крепче и более устойчивой к воздействию различных негативных факторов.
Клубника, удобрение для клубники
Чем подкормить клубнику во время цветения/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда клубника находится на этапе цветения, она также нуждается в особом уходе. В этот период времени важно правильно подкармливать растения, чтобы они имели все необходимые вещества для своего развития.

Опытные садоводы рассказали, чем подкормить клубнику во время цветения, чтобы было больше ягод. Для этого способа понадобятся всего три ингредиента, говорится в видео на YouTube-канале Family Garden Production.

Отмечается, что благодаря такой обработке почва насытится большим количеством фосфора и азота. После такой обработки клубника начнет быстрее плодоносить.

Для приготовления удобрения нужно в 900 мл воды добавить 100 г дрожжей. Дрожжи раскрошить в воду и хорошо перемешать. После этого добавить 2 столовые ложки сахара и снова перемешать до полного растворения.

Раствор нужно настоять в течение 2 дней в темном и теплом месте.

Через 2 дня 100-150 г раствора дрожжей смешать с 10 литрами воды и подливать этой водой каждый кустик клубники. Стоит поливать растения не в солнечную погоду.

После такой подкормки клубника будет крепче, отмечают авторы канала. Отмечается, что дрожжи - это экономичный и безопасный способ подкормки клубники.

Смотрите видео, чем подкормить клубнику во время цветения:

Что известно о YouTube-канале Family Garden Production?

Family Garden Production – это YouTube-канал, на котором публикуются познавательные видео о садоводстве. Авторы канала рассказывают, как выращивать фрукты и овощи и ухаживать за садом.

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