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Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегать

Алёна Воронина
18 мая 2024, 11:42
174
Слово "дякую" нельзя сочетать с прилагательными, но слово "спасибі" - можно, поэтому фраза "велике спасибі" является правильной.
Ольга Багний, украинский язык
Почему говорить "велике дякую" неправильно/ колаж: Главред, фото: скрін, unsplash.com

Когда мы хотим выразить благодарность кому-то за что-то, то в украинском языке используем слова "дякую" и "спасибі". Но нередко можно услышать фразу "велике дякую", хотя на самом деле так говорить неправильно.

Однако при этом со словом "спасибі" прилагательные можно использовать, поэтому словосочетание "велике спасибі" будет правильным. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Когда мы хотим поблагодарить, то говорим "дякую" или "спасибі". Кстати, некоторые считают, что "спасибі" - это россиянизм, но это не так. Это украинское слово", - отметила она.

видео дня

Багний подчеркнула, что, в отличие от слова "дякую", слово "спасибі" сочетается с прилагательными.

"То есть мы не можем сказать "велике дякую", но можем сказать "велике спасибі", или "щире спасибі", или "сердечное спасибі". Вот так правильно", - сказала она.

Смотрите видео с объяснением, почему говорить "велике дякую" неправильно:

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть". Не все знают, как правильно пишется это слово, хотя мы его используем чуть ли не каждый день.

Также ранее Багний объяснила, почему нельзя говорить "нижня білизна". На самом деле употреблять такое выражение неправильно. Вместо него нужно использовать другую фразу.

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