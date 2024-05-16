Как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть": какую распространенную ошибку мы делаем

Не все знают, как правильно ставится ударение в этом слове, хотя мы его используем чуть ли не каждый день.

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Ольга Багний объяснила, как правильно ставить ударение в слове "мабуть"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Слово "мабуть" является очень распространенным в использовании, но при его употреблении в устной речи может возникать путаница. Многие из нас хотя бы раз спрашивали себя о том, как же правильно ставится ударение в этом слове в украинском языке - "мАбуть" или "мабУть".

В разговорах с другими людьми можно услышать оба варианта. Но какой же из них правильный? На этот вопрос ответила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Мабуть" - это слово знают все и часто его используют. Но не все знают, как правильно ставить в нем ударение. Кто-то говорит "мабУть", а кто-то говорит "мАбуть". Так как же правильно?", - отметила она.

видео дня

Багний подчеркнула, что на самом деле правильными являются оба варианта.

"Можно говорить "мАбуть", а можно говорить "мабУть". И так, и так правильно на украинском", - сказала она.

Смотрите видео с объяснением, как правильно ставить ударение в слове "мабуть":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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