Как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть": какую распространенную ошибку мы делаем

Слово "мабуть" является очень распространенным в использовании, но при его употреблении в устной речи может возникать путаница. Многие из нас хотя бы раз спрашивали себя о том, как же правильно ставится ударение в этом слове в украинском языке - "мАбуть" или "мабУть".
В разговорах с другими людьми можно услышать оба варианта. Но какой же из них правильный? На этот вопрос ответила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Мабуть" - это слово знают все и часто его используют. Но не все знают, как правильно ставить в нем ударение. Кто-то говорит "мабУть", а кто-то говорит "мАбуть". Так как же правильно?", - отметила она.
Багний подчеркнула, что на самом деле правильными являются оба варианта.
"Можно говорить "мАбуть", а можно говорить "мабУть". И так, и так правильно на украинском", - сказала она.
Смотрите видео с объяснением, как правильно ставить ударение в слове "мабуть":
@sametak1064 Пожалуй, вы точно знаете, как подчеркивать слово "мабуть"... Или нет? #правильноукраїнською#наголоси#українськамова#українськийтікток#мова♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "згодна" или "згідна". На самом деле не все догадаются, что эти два слова можно использовать как синонимы только в одном случае.
Также ранее языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "капучино" или капучіно", "чипси" или "чіпси". Часто можно услышать, как в некоторых распространенных словах употребляется буква "і" там, где на самом деле должно быть "и".
Вас также может заинтересовать:
- Найти ноль за 10 секунд смогут только люди с "орлиным зрением": сложная загадка
- Найти леопарда за 3 секунды смогут только единицы: чрезвычайно сложная загадка
- Найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный: лучший способ проверить себя
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред