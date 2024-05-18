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Почему нельзя говорить "нижня білизна": какую распространенную ошибку часто делают украинцы

Алёна Воронина
18 мая 2024, 05:10
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На самом деле употреблять такое выражение неправильно. Вместо него нужно использовать другую фразу.
Украинский язык, Ольга Багний
Почему нельзя говорить "нижня білизна"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Многие из нас в разговорах со своими родными или знакомыми или при совершении покупок в магазине могли слышать словосочетание "нижня білизна". Вспомните, когда вы в последний раз от кого-то слышали: "Мені потрібно зайти у магазин нижньої білизни"?

Но на самом деле использовать такую фразу в украинском языке неправильно. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний в видео, которое она опубликовала на своей странице в TikTok.

Она отмечает, что на самом деле такое словосочетание является калькой с русского, поэтому использовать его не стоит. Вместо фразы "нижня білизна" нужно говорить "спідня білизна" или "спіднє".

видео дня

"Кстати, о "нижній білизні". Вы в курсе, что это - калька с русского? Мы говорим не "нижня білизна", а "спідня білизна", или просто "спіднє"", - подчеркнула Багний.

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "нижня білизна":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

В Толковом словаре украинского языка подается такое объяснение слова "спідній": "1. Который находится внизу; нижний. 2. который надевают под одежду (о белье)".

Также в словаре отмечается, что в значении существительного "спіднє" - белье, которое надевают под наряд.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть". Не все знают, как правильно пишется это слово, хотя мы его используем чуть ли не каждый день.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "згідна" или "згодна". На самом деле не все догадаются, что эти два слова можно использовать как синонимы только в одном случае.

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украинский язык интересные новости Ольга Багний
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