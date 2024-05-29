Как избавиться от пырея на огороде: 3 лучших метода без применения химии

Использование таких методов даст хороший результат, но нужно будет запасаться временем.

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Чем можно убить пырей/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Пырей является одним из самых ненавистных сорняков для всех, кто имеет огород или сад. Такой сорняк быстро разрастается благодаря длинным подземным корневищам и очень большой устойчивости. Даже небольшой кусочек корня может дать начало новому растению. Благодаря разветвленной системе корневищ пырей поглощает много питательных веществ из почвы, в результате растения, которые растут на огороде и в саду, подавляются и не получают нужного питания.

Поэтому для многих хозяев актуален вопрос, как избавиться от пырея навсегда. Автор YouTube-канала "Счастливая усадьба" рассказала, как избавиться от пырея без химических средств.

Она отметила, что если вы хотите избавиться от таких сорняков без использования гербицидов, тогда придется запасаться временем, ведь все такие методы дадут результат не сразу.

Первый метод - ручная перекопка. Нужно перекопать участок, на котором есть пырей, вручную его выбрать и выбросить.

Второй метод - накрывание участка различными материалами, которые нужно оставить на длительный период. Но не стоит накрывать светлыми материалами, ведь это не даст никакого результата. Также не стоит накрывать тонкой пленкой, ведь из-за дождей и града она может быстро износиться - лучше всего брать толстую черную пленку примерно 200 микрон. Но для такого метода понадобится много времени, ведь накрывать участок нужно на год или два, чтобы пырей под таким накрытием испепелился и перегнил.

Третий метод - мульчирование. Но этот способ подойдет, если пырея не очень много, а вот с большим количеством такого сорняка таким образом не удастся справиться.

Смотрите видео, как избавиться от пырея на огороде:

Что известно о YouTube-канале "Щаслива садиба"? "Щаслива садиба" – это YouTube-канал, на котором автор делится своими идеями и экспериментами по выращиванию рассады и овощей, созданию живого удобрения, мульчированию, повышению плодородия почвы.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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