Когда лучше поливать рассаду, чтобы получить богатый урожай: утром или вечером

Узнайте секреты правильного полива рассады, чтобы вырастить здоровые и крепкие растения, которые порадуют богатым урожаем.

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Когда поливать рассаду - лучшее время суток / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Правильный полив растений имеет решающее значение для поддержания их здоровья, особенно когда они прорастают из семян. Учитывая природные ритмы и физиологию растений, важно выяснить, когда наиболее эффективно поливать розаду.

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Когда лучше поливать рассаду помидоров утром или вечером

Рассаду, да и любые молодые растения, следует поливать утром и только утром. Особенно это касается нежных тропических растений, таких как помидоры или перец, которые имеют тенденцию переувлажняться, если почва остается влажной слишком долго, пишет Tiny Garden Habit.

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Поливать растений утром - это, без сомнения, лучшее время суток. На самом фундаментальном уровне это связано с воздействием солнца на ваши растения, независимо от того, находятся ли они в помещении, на открытом воздухе, в прохладном климате или в тепле.

Большинство растений находятся в состоянии покоя в течение ночи. Находясь в состоянии покоя, растения не поглощают воду и не осуществляют фотосинтез. Полив утром означает, что почва может равномерно насытиться, и пока она прогревается утренним солнцем, то не пересыхает.

Кроме того, утром влажность на земле выше, особенно весной. Это значит, что вода будет меньше испаряться.

Можно ли на ночь поливать рассаду

Полив в вечернее время имеет свои преимущества, но это не стоит делать постоянно. Поливая растения вечером, вы, по сути, смачиваете почву, пока ваша рассада спит. Это как раз и приводит к потере воды.

Плюсы поливки рассады на ночь:

Может помочь оживить сухую почву после летней засухи;

Холодную почву можно согреть, если оставить полные ведра на весеннем солнце днем и использовать теплую воду вечером.

Минусы полива рассады на ночь:

Полив в вечернее время зимой может привести к промерзанию почвы и корней растений;

Полив глинистой почвы или влагоудерживающей почвы в вечернее время приведет к чрезмерному поливу растений и может спровоцировать развитие грибковых болезней;

Вечерний полив - это пустая трата воды, поскольку вода просто стекает, прежде чем растения проснутся утром.

Как правильно поливать рассаду

Многие садоводы говорят о том, что нельзя поливать водой листья растения, нужно поливать землю, а не само растение. Ведь есть много растений, которые очень восприимчивы к солнечному ожогу, явлению, которое вызывают капли воды, остающиеся на листьях. Они действуют как линза и усиляют действие солнечного тепла. Это приведет к высыханию листьев и вызовет появление коричневых или серых пятен на листьях растений и овощей.

Однако это скорее исключение, чем правило, и большинство растений не пострадают от солнечного ожога в результате полива листьев. Более того, многие растения получат от утреннего полива пользу. Однако это не означает, что можно поливать листья, поскольку гораздо более распространенной проблемой является грибковая инфекция.

Споры грибка лучше всего приживаются на влажных, поврежденных листьях. Полив листьев повышает влажность, а во второй половине дня, когда становится теплее, создаются идеальные условия для развития грибковых болезней.

Другой недостаток полива листьев заключается в том, что вы просто тратите воду. Единственный способ гарантировать, что вы не потеряете воду из-за испарения, - это поливать рассаду у корней и избегать распыления.

Что известно о Tiny Garden Habit? Tiny Garden Habit - это сайт, посвященный садоводству. Международная команда экспертов, объединенных страстью к садоводству, делятся своими советами по уходу и выращиванию растений. также у них есть свой YouTube-канал. Цель Tiny Garden Habit - "задокументировать все, что мы узнали, и поделиться нашими ошибками, чтобы, надеюсь, вы их избежали. Садоводство - это гораздо больше, чем просто посадка семян в землю". В этом блозе можно узнать о: Обустройство грядок;

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