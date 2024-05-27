Растения начнут 'болеть': что делать, если температура в теплице слишком высокая

Температура в теплицах обычно на 5°C выше, чем на улице, что в условиях душной погоды может быть плохо. Эксперт делится советами, как охладить теплицу.

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Что делать, если в теплице слишком тепло - как контролировать температуру парника / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Теплицы предназначены для создания оптимальных условий для роста растений, задерживая солнечный свет и поддерживая теплую среду - но в них может быть слишком жарко.

И когда это случается, это может привести к различным проблемам. Чрезмерная жара может вызвать стресс у растений, что приводит к увяданию, задержке роста и повышенной уязвимости к болезням и вредителям. Высокие температуры также могут влиять на уровень влажности почвы, что приводит к быстрому испарению - потенциально создавая в теплице условия, подобные засухе.

Все это может означать увеличение полива, что не всегда является практичным. Кроме того, определенные культуры, которые требуют определенного температурного диапазона для оптимального роста, могут не процветать или даже погибнуть в слишком жарких условиях.

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Температура в теплицах обычно примерно на 5°C выше, чем на улице, что в условиях и без того жаркой погоды может быть невыносимым как для вас, так и для ваших растений.

Здесь эксперт по садоводству и теплицам Люси Брэдли из Two Wests and Elliott дает несколько советов о том, как регулировать условия в теплицах, сообщает Mirror.

Какая температура является слишком высокой для теплицы

RHS советует, что если температура в вашей теплице достигает более 27°C, растения могут повредиться, поскольку температура в теплице просто слишком высока.

Как высокая температура влияет на растения в теплице

Ожог листьев - листья становятся коричневыми или желтыми, то есть обезвоживание;

Потение - вытягивание слишком большого количества воды из почвы, что приводит к тому, что листья становятся коричневыми и ломкими на кончиках, со временем распространяясь на остальную часть растения;

Поникновение и увядание - вызванное слишком быстрым высыханием - изменение температуры поможет, но для видимых улучшений может потребоваться неделя;

Цветение и опадение плодов - сохраняет ресурсы и экономит энергию там, где температура длительное время остается высокой. Как только температура снизится, растения начнут цвести и плодоносить как обычно.

Как контролировать температуру в теплице

Если вам жарко стоять в теплице, значит, вашим растениям также жарко. Используйте инструменты для точного измерения условий в теплице:

Термометр - следите за температурой и записывайте максимумы и минимумы в течение дня и ночи, чтобы можно было отследить, работает ли регулирование.

Гигрометр - влажность может меняться в зависимости от типа выращиваемых растений. Как правило, садоводы-любители стремятся поддерживать влажность в пределах 40-80%. Влажность, которая постоянно превышает 80%, является нездоровой средой для растений и может способствовать росту плесени

Как только будет достигнут баланс между температурой и влажностью, растения будут процветать.

Что сделать, чтобы снизить температуру в теплице

Затенение:

Теневая сетка и теневые жалюзи - блокируют солнечный свет, попадающий в теплицу

Краска для затенения - на окна наносят термочувствительную краску. Когда она влажная и сырая, она остается прозрачной, но когда солнечно, она становится белой, отражая свет наружу.

Вентиляция:

Альтернативное решение - замените оконные панели на жалюзийные окна (набор для самостоятельной сборки переделывает существующие оконные панели на панели типа жалюзи). Установите их ближе к земле, чтобы обеспечить доступ холодного воздуха для достижения максимального эффекта.

Долгосрочное решение - Инвестируйте в автоматические открыватели, которые определяют изменение атмосферных условий в вашей теплице и постепенно открываются и закрываются в ответ.

Простое решение - открывайте двери теплицы и вентиляционные отверстия на крыше, когда солнечно.

Влажность:

Легко решить - разместите вентиляторы возле вентиляционных отверстий на крыше/жалюзи, чтобы быстрее подавать прохладный воздух

Долгосрочное решение - держите окна / форточки закрытыми и приобретите вентиляторы (с цепями), которые можно прикрепить к крыше теплицы для циркуляции прохладного воздуха.

Совет - Никогда не размещайте вентиляторы непосредственно над растениями, поскольку это может привести к высыханию и гибели растений, размещайте вентиляторы выше, чтобы избежать прямого воздействия.

Добавьте воды:

Быстро охлаждайте теплицу, разбрызгивая воду на пол теплицы и растения, чтобы предотвратить перегрев и повысить влажность внутри теплицы, чтобы замедлить потерю воды растениями.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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