УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Растения начнут "болеть": что делать, если температура в теплице слишком высокая

Юрий Берендий
27 мая 2024, 03:03
1
Температура в теплицах обычно на 5°C выше, чем на улице, что в условиях душной погоды может быть плохо. Эксперт делится советами, как охладить теплицу.
Растения начнут 'болеть': что делать, если температура в теплице слишком высокая
Что делать, если в теплице слишком тепло - как контролировать температуру парника / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Теплицы предназначены для создания оптимальных условий для роста растений, задерживая солнечный свет и поддерживая теплую среду - но в них может быть слишком жарко.

И когда это случается, это может привести к различным проблемам. Чрезмерная жара может вызвать стресс у растений, что приводит к увяданию, задержке роста и повышенной уязвимости к болезням и вредителям. Высокие температуры также могут влиять на уровень влажности почвы, что приводит к быстрому испарению - потенциально создавая в теплице условия, подобные засухе.

Все это может означать увеличение полива, что не всегда является практичным. Кроме того, определенные культуры, которые требуют определенного температурного диапазона для оптимального роста, могут не процветать или даже погибнуть в слишком жарких условиях.

видео дня

Температура в теплицах обычно примерно на 5°C выше, чем на улице, что в условиях и без того жаркой погоды может быть невыносимым как для вас, так и для ваших растений.

Здесь эксперт по садоводству и теплицам Люси Брэдли из Two Wests and Elliott дает несколько советов о том, как регулировать условия в теплицах, сообщает Mirror.

Какая температура является слишком высокой для теплицы

RHS советует, что если температура в вашей теплице достигает более 27°C, растения могут повредиться, поскольку температура в теплице просто слишком высока.

Как высокая температура влияет на растения в теплице

  • Ожог листьев - листья становятся коричневыми или желтыми, то есть обезвоживание;
  • Потение - вытягивание слишком большого количества воды из почвы, что приводит к тому, что листья становятся коричневыми и ломкими на кончиках, со временем распространяясь на остальную часть растения;
  • Поникновение и увядание - вызванное слишком быстрым высыханием - изменение температуры поможет, но для видимых улучшений может потребоваться неделя;
  • Цветение и опадение плодов - сохраняет ресурсы и экономит энергию там, где температура длительное время остается высокой. Как только температура снизится, растения начнут цвести и плодоносить как обычно.

Как контролировать температуру в теплице

Если вам жарко стоять в теплице, значит, вашим растениям также жарко. Используйте инструменты для точного измерения условий в теплице:

  • Термометр - следите за температурой и записывайте максимумы и минимумы в течение дня и ночи, чтобы можно было отследить, работает ли регулирование.
  • Гигрометр - влажность может меняться в зависимости от типа выращиваемых растений. Как правило, садоводы-любители стремятся поддерживать влажность в пределах 40-80%. Влажность, которая постоянно превышает 80%, является нездоровой средой для растений и может способствовать росту плесени

Как только будет достигнут баланс между температурой и влажностью, растения будут процветать.

Что сделать, чтобы снизить температуру в теплице

Затенение:

Теневая сетка и теневые жалюзи - блокируют солнечный свет, попадающий в теплицу

Краска для затенения - на окна наносят термочувствительную краску. Когда она влажная и сырая, она остается прозрачной, но когда солнечно, она становится белой, отражая свет наружу.

Вентиляция:

Альтернативное решение - замените оконные панели на жалюзийные окна (набор для самостоятельной сборки переделывает существующие оконные панели на панели типа жалюзи). Установите их ближе к земле, чтобы обеспечить доступ холодного воздуха для достижения максимального эффекта.

Долгосрочное решение - Инвестируйте в автоматические открыватели, которые определяют изменение атмосферных условий в вашей теплице и постепенно открываются и закрываются в ответ.

Простое решение - открывайте двери теплицы и вентиляционные отверстия на крыше, когда солнечно.

Влажность:

Легко решить - разместите вентиляторы возле вентиляционных отверстий на крыше/жалюзи, чтобы быстрее подавать прохладный воздух

Долгосрочное решение - держите окна / форточки закрытыми и приобретите вентиляторы (с цепями), которые можно прикрепить к крыше теплицы для циркуляции прохладного воздуха.

Совет - Никогда не размещайте вентиляторы непосредственно над растениями, поскольку это может привести к высыханию и гибели растений, размещайте вентиляторы выше, чтобы избежать прямого воздействия.

Добавьте воды:

Быстро охлаждайте теплицу, разбрызгивая воду на пол теплицы и растения, чтобы предотвратить перегрев и повысить влажность внутри теплицы, чтобы замедлить потерю воды растениями.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород
Реклама

Главное за день

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

23:57 Украина
"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:24 Украина
Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

21:14 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв 10579

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 букв

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится 9468

Гороскоп на завтра 27 мая: Ракам - приключения, Рыбам - важный звонок, который пригодится

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех 7292

Гороскоп Таро на неделю с 27 мая по 2 июня: Козерогам - сюрприз, Девам - успех

Поймали 7 клещей : новая любовница Путина угодила в конфуз 3305

"Поймали 7 клещей": новая "любовница" Путина угодила в конфуз

Последние новости

04:00

Копеечное средство спасет урожай картошки: колорадский жук исчезнет навсегда

03:03

Растения начнут "болеть": что делать, если температура в теплице слишком высокая

02:00

"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"Видео

01:30

Опять холостячка: Мадонна рассталась с молодым бойфрендом - что случилось

01:27

Внучка Софии Ротару в вышиванке похвасталась новым бойфрендом-миллиардером

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать УкраинеВойна на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине
00:11

Счастливые и влюбленные: Валерий Залужный показал нежное сэлфи с женой

26 мая, воскресенье
23:57

Девушка за секунду потеряла почти всю семью: в Харькове погибла 12-летняя девочка и ее мама

22:24

"Оккупантов может хватить": РФ подтягивает силы на границу с Черниговщиной и Сумщиной

22:15

Оля Цибульская рассказала про роман с мужем и поделилась редкими фото

Реклама
21:50

Чего добилась Россия терактом в Харьковемнение

21:14

Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине и самое тяжелое направление на Донбассе

20:40

Удары ВСУ оружием Запада по России: Шольц объявил о позиции Германии

20:37

Санта Димопулос в Эмиратах оторвалась с молчуньями из ВиаГры

19:56

Войска Путина проваливаются в Харьковской области: в Британии раскрыли детали

19:40

Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

19:24

Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

19:02

От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

18:48

Нашли тела девочки и ее мамы: в Харькове возросло количество погибших в ЭпицентреФотоВидео

18:34

НАТО может сбивать ракеты РФ над Львовом: в ФРГ сделали неожиданное предложение

17:42

В Грузии объявили о планах по Абхазии и Южной Осетии: заявление премьера

Реклама
17:34

Бывшее оружие РФ для ВСУ: Британия тайно вооружает Украину – The Sunday Times

17:33

В дом придет достаток и богатство: куда нужно поставить чашку с монетами - приметы

17:02

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые показала дочь-красотку - мамину копию

16:52

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

16:42

"Полномасштабные боевые действия": пограничники оценили угрозу наступления РФ на Сумщине

16:24

Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Девам - влечение, Ракам - знакомство

16:19

Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

16:00

Кум и бывший бойфренд Насти Каменских жестко раскритиковал Потапа

15:56

ВСУ сдержали штурм РФ на Харьковщине: в британской разведке раскрыли детали

15:40

Языковой омбудсмен пояснил, накажут ли Сердючку за концерт с русскими песнями

15:31

ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: названо условие

15:27

Есть конкретные успехи: ВСУ выбивают оккупантов на севере Харьковщины - комбат

15:16

Финансовый гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: кому суждено разбогатеть

14:50

Милевский впервые показал фанатам свою новую девушку

14:47

ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян: подполковник назвал направление

14:36

Язык можно сломать: какое самое длинное слово в украинском языке - 30 буквВидео

14:17

Источники сообщили, что Кейт Миддлтон не появится на публике еще долгое время

14:15

Почему Китай бряцает оружием возле Тайванямнение

14:14

"Сердцем с Харьковом": Галкин осудил РФ и показал жертву трагедии в "Эпицентре"Фото

13:51

Комбинированный удар ракетами и дронами: в ВСУ назвали цели атак РФ по Украине

Реклама
13:43

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: Тельцам - трудности, Львам - выпадет шанс

12:51

К чему снится свадьба: какие радости и какие беды сулят сны о бракеВидео

12:49

Штурм на Харьковщине остановлен: РФ атакует на пяти направлениях – Генштаб

12:47

Настоящий магнит для вредителей: как избавиться от жуков без химии - лучшие методыВидео

12:06

Почему не получается похудеть: Анита Луценко рассказала о главных ошибках

12:02

"Я сказал ему в Швейцарии": Байден сделал новое резкое заявление о Путине

11:45

У РФ максимальные потери: тысячи россиян уничтожены вместе с техникой

11:07

РФ собирает новую группировку войск на границе: Зеленский обратился к мировым лидерам

10:46

Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

10:13

Не было шанса на успех: в ISW оценили провал российского наступления на Харьковщине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять