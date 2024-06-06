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Почему нельзя поливать огород в жару: как не уничтожить все зеленое

Сергей Кущ
6 июня 2024, 16:33
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Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать здоровый рост растений и повысить урожайность вашего огорода.
Почему нельзя поливать огород в жаркую погоду
Почему нельзя поливать огород в жаркую погоду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В условиях жаркой погоды урожай на огороде нужно вовремя и правильно поливать, поскольку это является залогом хорошего и здорового урожая.

Мы узнали, почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду и когда нужно поливать огород.

Почему нельзя поливать грядки в жару?

Полив грядок днем может привести к солнечным ожогам на листьях растений и потере урожая из-за холодной воды, попадающей под корень. Солнечные ожоги можно распознать по обесцвеченным участкам на листьях, пишет theLime.

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Последствия полива в жару:

  • Солнечные ожоги: Обесцвеченные участки на листьях указывают на повреждения от солнечных лучей.
  • Горячее испарение: Полив после 10 утра или в середине дня может привести к перегреву корней из-за горячего испарения, что негативно скажется на растениях.
  • Нарушение фотосинтеза: Избыточная влага в почве мешает нормальному фотосинтезу, что замедляет рост саженцев.
  • "Удушение" растений: Недостаток кислорода в корнях из-за неправильного полива может привести к их "удушению".
  • Желтые пятна на листьях: Если на листьях появляются желтые пятна, это может быть признаком неправильного полива, а не солнечных ожогов.
Какие растения можно выращивать совместно
Какие растения можно выращивать совместно / Инфографика Главред

Когда правильно поливать огород?

В жаркую погоду рекомендуется поливать огород утром или ближе к вечеру.

Оптимальное время для полива:

  • Утро (с 6 до 10 утра): Лучшее время для полива, так как саженцы успевают впитать воду до наступления дневной жары, а влага на листьях высыхает до пика жары.
  • Вечер (с 16:00 до 19:00): Если утренний полив невозможен, вечернее время также подходит для полива, так как растения не подвергаются тепловому стрессу.

Когда поливать рассаду утром или вечером?

Рассаду лучше поливать утром или поздним вечером, когда солнце не такое яркое и жаркое. Тогда вода лучше удерживается в почве. Количество воды, необходимое для полива рассады, зависит от многих факторов. Это, в частности, размер и возраст растений, температура окружающей среды и влажность почвы.

Поливать растения на ночь не рекомендуется, так как прохладные и влажные условия могут привлечь улиток и другие вредители.

Преимущества утреннего полива:

  1. Минимизация испарения: Полив утром сводит к минимуму потерю воды из-за испарения.
  2. Легкое поглощение воды: Утром растения легче поглощают воду, так как не подвергаются тепловому стрессу, который возникает в середине дня.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете поддерживать здоровый рост растений и повысить урожайность вашего огорода.

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