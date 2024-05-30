Как уничтожить сорняки между садовым гравием: женщина удивила методом

Женщина поделилась интересным способом, как навсегда уничтожить надоедливый сорняк в садах между садовым гравием.

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Как уничтожить сорняк / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

С наступлением лета люди все больше внимания обращают внимание на свои сады, клумбы, чтобы они имели красивый и опрятный вид. Начинающие садоводы начинают ходить по садовым центрам в поисках продуктов, которые могут действенно уничтожить сорняки в садах.

Чтобы сэкономить немного денег, одна пользовательница в TikTok поделилась своим лайфхаком, чтобы не только удалить сорняки, растущие в ваших гравийных камнях, но и сохранить их на месте в течение всего лета. В видео она поделилась тем, как она намыливает свои садовые камни смолой, используя лейку, передает издание Mirror.

Перед тем, как начать обрабатывать камни, стоит убедиться, что они чистые. Когда смола подсохнет, то она сделает камни гладкими, а сорнякам не сможет расти между ними.

видео дня

"Эта смола Easihold абсолютно меняет правила игры. Просто налейте прямо и дайте ей высохнуть. Кроме того, она утверждает, что этот метод гарантирует, что ее садовые камни выглядят как новые, говоря, что это предотвращает их загрязнение", - отметила женщина.

Смотрите видео о том, как уничтожить сорняк между садовым гравием:

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