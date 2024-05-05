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Как избавиться от мха на газоне за день: специалисты поделились рецептом раствора

Руслана Заклинская
5 мая 2024, 04:32
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Мох на газоне и брусчатке - это распространенное явление, которое может портить их внешний вид. Чаще всего он появляется в тенистых местах с плохим дренажем.
Как избавиться от мха на газоне за день: специалисты поделились рецептом раствора
Как уничтожить мох / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Мох на газонах и брусчатке является обычным явлением. Он может появляться в местах, которые находятся в тени или имеют плохой дренаж. Специалисты из Joe's Lawn Care утверждают, что для удаления мха с травы садоводы могут выбрать три варианта, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Если вас интересуют советы по борьбе с мхом, прочитайте материал Главреда: Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат.

Первый вариант - использовать специализированное средство для уничтожения мха. Садоводы могут посыпать свой сад средствами для уничтожения мха, которые обычно содержат железный купорос. Мох не любит железо в почве, поэтому "чем выше уровень железа, тем меньше вероятность, что мох прорастет".

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Второй вариант - убрать мох самостоятельно. Чтобы избавиться от нежелательного мха, нужно физически удалить мох с газона с помощью грабель или лопаты.

Третий и последний вариант, который поможет уничтожить мох - это использование средства для мытья посуды. Нужно смешать 60 мл средства для посуды с 4,5 литрами воды. Затем наполните распылитель раствором и разбрызгайте его на мох.

В течение следующего дня вы увидите, как их цвет мха изменится с зеленого цвета на оранжево-коричневый. Затем он полностью высохнет и исчезнет навсегда.

Важно сначала проверить погоду и опрыскивать мох во время, когда дождь не прогнозируется еще минимум сутки. Иначе раствор смоется и станет пустой тратой времени.

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