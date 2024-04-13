Как избавиться от высокой влажности в квартире: 5 основных правил, чтобы устранить проблему

Подходить к вопросу, как бороться с влажностью в квартире, стоит со всей ответственностью, ведь это может ударить по здоровью людей, проживающих в таком жилище.

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Как избавиться от высокой влажности в квартире/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Повышенная влажность в квартире или доме - это не редкая проблема. С таким вызовом сталкиваются достаточно много людей. Часто такая проблема может возникать осенью с приближением более сильных холодов, когда на улице становится все холоднее, а отопление еще не включили. Также влажность может увеличиваться в период дождей.

Нормальная влажность, при которой организм человека чувствует себя лучше всего, составляет 45-60%. При таких условиях и людям комфортно находиться в этом помещении, и не появляется плесень и другие последствия повышенной влажности.

Подходить к вопросу, как бороться с влажностью в квартире, нужно со всей ответственностью, ведь от такой проблемы могут пострадать не только мебель и стены, а в первую очередь люди, проживающие в таком доме. Из-за слишком высокой влажности воздуха у жителей жилья могут развиваться кашель, возникать головные боли и различные воспалительные процессы и тому подобное.

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Что нужно сделать чтобы снизить влажность воздуха? Повлиять на ситуацию можно, если выполнять следующие основные правила.

1. Регулярно проветривать помещение

Если часто проветривать помещение - причем как в теплое время года, так и в холодное - то можно существенно повлиять на проблему с влажностью.

Особенно важно проветривать помещение после того, как там сушилась одежда, готовилась еда или кто-то принимал ванну или душ.

2. Открывать шторы и жалюзи

Нужно в солнечные дни открывать шторы и жалюзи. Солнечные лучи будут нагревать стекло на окнах, а оно в свою очередь будет передавать тепло в комнату, и это поможет сделать воздух немного суше.

3. Устранить трещины и дыры, если они есть

Стоит проверить межпанельные швы, посмотреть, нет ли вдруг нигде трещин на стенах, за плинтусами или в других местах, и если вы их обнаружили - устранить такие дефекты. Ведь если есть такие дефекты, то это тоже может привести к повышенной влажности воздуха в доме.

4. Проверить вентиляцию

Нужно проверить вентиляцию дома, прочистить вентиляционные колодцы, трубы и тому подобное. При необходимости можно привлекать коммунальные организации. Ведь если вентиляция работает неисправно, то это может быть одной из причин, почему повышается влажность воздуха.

5. Установить осушитель воздуха

Такие современные девайсы способны достаточно быстро справиться с этой проблемой. Осушитель будет собирать лишнюю влагу в специальный контейнер. При этом владельцы жилья могут установить на этой технике желаемые показатели влажности, и осушитель будет забирать именно столько влаги, чтобы добиться такого результата.

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