Как избавиться от вишневой поросли: что делать садоводам в сложной ситуации

"Что делать с порослью вишни?" ‒ эта тема наверняка интересует садоводов и владельцев дач. Главред решил максимально детально на него ответить.

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Как избавиться от вишневой поросли? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Избавляться от вишневой поросли - занятие непростое, но необходимое, сообщает проект "Жизнь глазами садовода".

Как избавиться от вишневой поросли

1. Механические методы:

Удаление поросли вручную. Выкапывание - аккуратно выкопайте всю поросль с корнем, стараясь не повредить корни материнского дерева.

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Срезка - срезайте поросль секатором или острым ножом как можно ближе к корню. Не оставляйте пеньков, иначе они могут стимулировать рост новых побегов.

Окольцевание. Сделайте кольцевой надрез коры на стволе вишни на высоте 10-15 см от земли. Это кольцо должно быть шириной 1-2 см и полностью опоясывать ствол.

2. Химические методы:

Использование гербицидов - системные гербициды, которые поглощаются листьями и стеблями поросли и затем переносятся к корням, где убивают растение. Примеры: "Арбонал", "Раундап", "Ураган".

Контактные гербициды - эти гербициды убивают только те части растения, на которые они попадают. Примеры: "Глифосат", "Торнадо".

3. Профилактические методы:

Не перекапывайте почву вокруг вишни: Это может стимулировать рост спящих почек на корнях и привести к появлению новой поросли. Мульчируйте почву вокруг вишни - она поможет подавить рост сорняков и поросли.

Регулярно осматривайте вишню - своевременно удаляйте появляющуюся поросль.

Важно - перед использованием гербицидов обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Не используйте гербициды в ветреную или дождливую погоду. Будьте осторожны, чтобы гербициды не попали на другие растения.

Что такое вишня? Вишня (Cerasus) - подрод растений из подсемейства миндальных. Большинство плодов видов из этого подрода съедобны. Вишня является одним из самых распространенных плодов, которые используют при приготовлении отдельных сладостей, сообщает "Википедия".

Как избавиться от пней вишни?

1. Механические методы:

Корчевание:

Вручную - подходит для небольших пней. Используйте лопату, топор, лом и другие инструменты, чтобы выкорчевать пень с корнями.

С помощью техники - Для больших пней можно использовать трактор, экскаватор или пнедробилку.

Фрезерование:

Специальной машиной - арендуйте пнедробильную машину, которая измельчит пень на мелкие кусочки.

Садовой фрезой - если пень небольшой, можно использовать садовую фрезу.

2. Химические методы:

Селитра - просверлите в пне отверстия и засыпьте их селитрой. Селитра будет разлагаться, выделяя тепло, которое со временем разрушит пень.

Гербициды - Введите гербициды в отверстия, просверленные в пне.

3. Биологические методы:

Использование грибов:

Опенок зимний: Заразите пень спорами опёнка зимнего. Этот гриб будет разлагать древесину пня, постепенно разрушая его.

4. Народные методы:

Соль: Засыпьте пень солью ‒ она будет вытягивать из пня влагу, он постепенно засохнет и его легко можно будет выкорчевать.

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