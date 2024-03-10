Как за 15 минут уничтожить сорняк и мох во дворе: специалисты поделились лайфхаком

Сорняки и мох портят внешний вид вашего двора, но эксперт поделился своим лайфхаком, который поможет навсегда от них избавиться.

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Как уничтожить сорняки во дворе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Опытные хозяева и садоводы поделились действенным лайфхаком, как за 15 минут можно удалить сорняки и мох с вашего двора. Кроме непривлекательного вида, мох также может вызвать скользкость брусчатки, что может привести к падениям и авариям.

Опытные специалисты рассказали, что есть один обычный бытовой ингредиент, который уничтожит мох и сорняк. Для этого вам понадобится только отбеливатель, вода, большое ведро, бутылка с пульверизатором и щетка с жесткой щетиной, передает Mirror.

"Первый шаг - разбавить отбеливатель. Отбеливатель любой марки уничтожит мох", - отметил специалист.

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"Стоит правильно развести отбеливатель, чтобы предотвратить любое обесцвечивание на вашем внутреннем дворике, позволяя ему сохранить свой первоначальный цвет. Соблюдайте соотношение пяти столовых ложек отбеливателя на 4 литра воды. Смешайте раствор в ведре, а затем наполните бутылку с распылителем для легкого распределения по всему внутреннему дворику", - пояснил он.

Стоит просто опрыскать пораженные участки внутреннего дворика. Однако, убедитесь, что вы равномерно распределили раствор для уничтожения сорняков и мха на все пораженные участки.

Необходимо оставить раствор отбеливателя на внутреннем дворике примерно на 15 минут, чтобы жидкость успела "поработать". Однако, не стоит оставлять его надолго, иначе это может привести к тому, что камни окрасятся или будут пятна.

Через 15 минут с помощью теплой воды удалите весь отбеливатель. Тогда стоит еще подождать, пока мох не пожелтеет, а затем его нужно убрать с участка. Лучше всего для этого подойдет жесткая щетка с твердой щетиной, чтобы тщательно убрать отмерший мох и сорняк с вашей плитки во дворе.

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