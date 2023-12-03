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Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

Юлия Закрепа
3 декабря 2023, 13:38
Даже растения, не требующие особого ухода, потребуют дополнительной помощи: от сквозняков до чрезмерного полива.
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их 'убить'
Как ухаживать за вазонами зимой / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pexels.com

Зима - самое трудное время для комнатных растений. Температура постоянно меняется, солнечного света не хватает, а центральное отопление приводит к сухости воздуха. Из-за всех этих факторов могут страдать растения.

Однако, по мнению экспертов, есть идеальный способ сохранить все ваши комнатные растения этой зимой - он не будет стоить вам ни копейки, передает издание Mirror.

"Хотя отопление сохраняет нам комфорт и тепло, оно может нанести вред нашим драгоценным комнатным растениям. Сухой нагретый воздух может высушить ваши растения, оставив их в состоянии стресса и уязвимыми", - говорится в сообщении.

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Специалист не заставляет отключать отопление этой зимой ради комнатных растений, однако он призывает владельцев растений держать растения подальше от радиаторов и мест, где есть сквозняки. Стоит размещать растения подальше от источников тепла, но держаться на безопасном расстоянии от окон, чтобы защитить их от холодных сквозняков.

Садовник также советует приобрести увлажнитель воздуха, чтобы улучшить здоровье растений. Или вы можете переместить растения в ванную - во влажной среде растения могут лучше расти.

Расположение растений ближе друг к другу также создаст микроокружение с более высокой влажностью, что позволит растениям выжить, потому что растения испытывают повышенную влажность из-за транспирации.

Между тем, отопление может быстро высушить растения, поэтому лучше всего регулярно проверять влажность почвы и поливать растения.

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