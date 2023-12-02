Копеечное средство найдется в каждом доме: старинный рецепт от бессонницы

Какое самое лучшее средство от бессонницы - народное средство дает 100-процентный результат.

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Какая настойка помогает от бессонницы / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Sammy-Sander, Pixabay/qimono

Бессонница является одной из проблем для многих людей. Это приводит к недосыпам и накоплению психологической и физической усталости.

Многие идет к врачу с этой проблемой, надеясь на медицинское решение проблемы. Однако давно известны эффективные народные способы избавления от бессонницы.

Как очень быстро уснуть при бессоннице

При бессоннице не обязательно сразу прибегать к лекарственным средствам. Для начала стоит попробовать простые способы отрегулировать свой сон.

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Например, попробуйте незадолго до сна (примерно за полчаса) не спеша прогуляться по улице. Это успокоит нервную систему и настроит на организм на сон. Совершите небольшую пешую прогулку за полчаса до сна.

Самое лучшее народное средство от бессонницы

В народе давно существуют свои проверенные рецепты борьбы с бессонницей. Например, за полчаса до того, как идти в кровать, хорошенько проветрите спальню. Также поможет организму настроиться на ночной отдых расслабляющая травяная ванна или теплый душ.

Также давно замечено, что плотный ужин особенно перед самым сном провоцирует бессонницу. Поэтому рекомендуется не употреблять "тяжелую" пищу перед сном, а лучше делать это за 2–3 часа до отхода ко сну. Также важен и психологический комфорт, поэтому перед сном отложите гаджеты и попробуйте почитать книгу или послушать успокаивающую музыку.

Как быстро уснуть: народные средства

Издавна в народе боролись с бессонницей несколькими проверенными средствами:

травяной чай (с валерианой, пустырником, мелиссой);

простой стакан теплого молока (аминокислота триптофан обладает седативным действием);

миндальные орехи (в них большое содержание магния).

Что хорошо помогает от бессонницы

В народе известны сразу несколько простых продуктов, употребление которых может помочь справиться с бессонницей:

сыр и крекеры (улучшает сон из-за содержания в нем аминокислоты триптофана);

салат латук (вещество лактуцин обладает успокаивающим действием);

тунец (содержит большое количество белка);

вишневый сок (в соке вишни содержится мелатонин, который является гормоном сна и способствует избавлению от бессонницы).

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