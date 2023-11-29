Какие статуэтки нельзя держать дома: притягивают болезни и бедность

Какие статуэтки приносят счастье в дом, а от каких стоит избавиться - узнайте в материале Главреда.
Можно ли держать дома статуэтки ангелов и что они означают. Фигурки в виде ангелов - один из самых популярных подарков среди сувениров. Обычно они играют символическую роль, а не просто для декора. Известно, что фигурки ангелов часто являются мощным талисманом. Специалисты по фен-шуй считают, что статуэтки ангелочков олицетворяют душевное спокойствие.
Признак бедности: вещи, которые нельзя держать дома
- Фигуры в виде голубей, вороны, орла или аиста может принести много горя в дом.
- Если у вас есть статуэтка слона с опущенным хоботом, то стоит от нее избавиться, ведь она притягивает грусть и стресс.
- Статуэтки в виде собаки или льва, которые стоят на задних лапах с открытым ртом - не к добру.
- Нельзя держать дома рога животных, ведь это притягивает болезни и потери родных людей.
- Нельзя ставить в доме гипсовые фигурки, ведь они могут ослабить дух и волю человека.
- Картинки и фигуры рыб часто, на подсознательном уровне, привлекают воров.
- Никогда нельзя держать и пользоваться посудой, которая имеет трещины. Если пользоваться ими, то можно навредить себе.
Что приносит в дом удачу
- В народе считают, что подкова приносит в дом удачу и здоровье ее обитателям. Важно правильно расположить ее, чтобы она приносила счастье и достаток в дом. Разместить подкову надо над входной дверью.
- Мед - лучшая вещь, которая может помочь привнести счастье в дом. В древности считали, чтобы в доме была полная чаша, то стоит иметь много меда, ведь это служит лакомством для домового.
- Если в доме много яблок, то семья будет иметь вдоволь всего для счастливой жизни. Стоит лишь выложить красные яблочки в доме, тогда они очистят его от плохой энергетики.
- Иконы - самый мощный оберег и лучший помощник для людей. Всегда иконы очищали дом и помогали хозяевам дома, когда те просили у них защиты или совета.
- Хозяевам дома советуют нацепить в доме колокольчик. Считается, что звук колокольчика может вернуть в дом хорошее настроение, а также отвлечет злые силы. Лучше выбирать колокольчик из серебра.
- Одна из лучших защит дома - круглое зеркало. Если зеркало в деревянной раме, то в доме будет царить строй и взаимопонимание.
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