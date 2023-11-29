Пускать в дом гостей категорически нельзя: почему 30 ноября лучше остаться дома

30 ноября церковь почитает память апостола Андрея Первозванного. Он родился в Галилее в семье рыбака. С юного возраста он посвятил жизнь служению Богу. Андрей стал учеником Иоанна Предтечи и даже привел в веру своего брата Симеона, который позже стал апостолом Петром.
Андрей был призван первым из апостолов и учеников Иисуса. Он следовал за Христом до последних дней и был свидетелем Воскресения и Вознесения Христова.
Что можно делать 30 ноября
- В этот день нужно пойти в храм и поставить свечу, помолиться. У святого Андрея стоит попросить о защите семьи, счастливом браке и милосердии к окружающим.
- В этот день нужно накрыть богатый стол, но блюда должны быть постными, так как продолжается еще Рождественский пост.
- В этот день принято гадать, однако стоит отметить, что церковь это не одобряет. Можно вечером выйти на улицу и спросить имя первого встречного - так будут звать мужа. Также стоит отломить во время ужина кусочек хлеба и положить под подушку, приговаривая: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать". После этого во сне можно увидеть жениха.
Что нельзя делать 30 ноября
1. Нельзя 30 ноября заниматься домашними делами. В этот день лучше отдохнуть и провести время с семьей.
2. Нельзя 30 ноября выходить из дома без надобности. В этот день особую силу набирает нечисть.
3. Нельзя 30 ноября пускать в дом гостей, даже хорошо знакомых. Это считается плохой приметой.
4. Нельзя 30 ноября ссориться с семьей. Скандалы затянутся надолго, если нарушить этот запрет.
Приметы 30 ноября
- Если в этот день мороз, то в следующем году будет хороший урожай.
- Если в этот день еще не выпал снег, то зима будет теплой и мягкой.
- Если в этот день в печи красный огонь, то будет стужа.
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