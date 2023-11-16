Можно ли держать в доме каллы: что стоит знать, прежде чем покупать эти цветы

Можно ли ставить каллы в спальне, ведь бытует мнение, что это похоронные цветы - детали в материале Главреда.

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Чем опасны каллы / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Цветы каллы значение по фэн-шуй имеют разнообразное. Эти цветы имеют позитив и негатив одновременно. От их красоты и нежности перехватывает дух, но с другой стороны есть нота траура в этих цветах. Также большое значение имеет цвет каллы: желтые цветы к успеху и достатку, а бордовые представляют собой семейные ценности.

Цветок калла - уход

Цветок каллы хорошо приживается в горшке на подоконнике. На зиму вазон можно не пересаживать, а просто переместить в холодное место. Однако, лучше всего сажать Каллу в апреле или мае. Для этого требуется плодородная почва, торф или опилки. Клубень цветка стоит погрузить на 5-7 см в глубину. Для месторасположения горшка надо выбирать уголок с рассеянным освещением от солнца. Чтобы корни не гнили, то нужно поливать вазон в подставку. Чтобы растение лучше росло, то можно подпитывать его минеральными витаминами для специальных декоративных растений. Добавлять надо их к каждому 5 поливу.

Почему каллы считаются погребальными

В народе считают, что цветы каллы - это траурные цветы. Считается, что их часто несут на кладбище. Стоит добавить, что в скорбные дни люди часто покупают и гвоздики, лилии, хризантемы и другие цветы. Каллы белого цвета считают погребальными в большинстве странах. По поверью, если каллы принесли в дом, то это притянет болезни и беды. Также стоит запомнить, что каллы не надо дарить людям постарше. Они могут неправильно понять и подумать, что это намек на их смерть.

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Цветок каллы ядовит или нет

Агрономы подчеркивают, что все части каллы очень ядовитые. Если человеку в организм попала частичка этого растения, то это может вызвать сильную рвоту, опухоль в горле и рту. Стоит держать эти цветы подальше от детей, а пересаживать растение только в перчатках.

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