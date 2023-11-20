Мужчина раскрыл хитрости, как быстро нагреть батареи в доме

Профессиональный сантехник поделился своими зимними лайфхаками, чтобы ваши радиаторы нагревались быстрее.

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Как быстро нагреть радиаторы / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Профессиональный сантехник поделился четырьмя мудрыми лайфхаками о том, как нагреть радиаторы, чтобы они хорошо и быстро нагревались. Самое приятное то, что вам не нужно иметь никаких специальных знаний, чтобы последовать его примеру.

Стало известно, почему батареи в доме могут быть едва теплыми, даже если вы включили отопление на максимум. Сантехник пояснил, что системы водяного отопления обеспечивают циркуляцию горячей воды по трубам и радиаторам. Есть много способов сделать радиаторы горячее и быстрее нагреваться. Для этого не стоит спешить покупать новый котел, а просто следовать определенным советам, передает издание Mirror.

Не нужно класть на батареи различные предметы, которые могут повлиять на эффективность отопления в доме. Известно, что горячий воздух поднимается вверх за счет естественной конвекции. Поэтому, любые предметы которые вы разместили на или под ними, будут мешать процессу отопления.

Стоит следить за состоянием пыли, ведь толстый слой пыли может забивать лопатки радиатора. Это засорение снижает эффективность, поэтому важно убедиться, что вы хорошо удаляете пыль.

Сантехник рекомендует балансировать радиаторы, чтобы убедиться, что все батареи нагреваются с одинаковой скоростью. Стоит знать, что холодные пятна на отдельных радиаторах могут свидетельствовать о том, что в системе застрял воздух и нужно их удалить.

Специалист предлагает установить небольшие вентиляторы для батареи. Их можно разместить сверху или снизу радиатора, помогая быстро нагреть комнату.

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