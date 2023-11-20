Мужчина раскрыл хитрости, как быстро нагреть батареи в доме

Профессиональный сантехник поделился своими зимними лайфхаками, чтобы ваши радиаторы нагревались быстрее.
Профессиональный сантехник поделился четырьмя мудрыми лайфхаками о том, как нагреть радиаторы, чтобы они хорошо и быстро нагревались. Самое приятное то, что вам не нужно иметь никаких специальных знаний, чтобы последовать его примеру.
Стало известно, почему батареи в доме могут быть едва теплыми, даже если вы включили отопление на максимум. Сантехник пояснил, что системы водяного отопления обеспечивают циркуляцию горячей воды по трубам и радиаторам. Есть много способов сделать радиаторы горячее и быстрее нагреваться. Для этого не стоит спешить покупать новый котел, а просто следовать определенным советам, передает издание Mirror.
- Не нужно класть на батареи различные предметы, которые могут повлиять на эффективность отопления в доме. Известно, что горячий воздух поднимается вверх за счет естественной конвекции. Поэтому, любые предметы которые вы разместили на или под ними, будут мешать процессу отопления.
- Стоит следить за состоянием пыли, ведь толстый слой пыли может забивать лопатки радиатора. Это засорение снижает эффективность, поэтому важно убедиться, что вы хорошо удаляете пыль.
- Сантехник рекомендует балансировать радиаторы, чтобы убедиться, что все батареи нагреваются с одинаковой скоростью. Стоит знать, что холодные пятна на отдельных радиаторах могут свидетельствовать о том, что в системе застрял воздух и нужно их удалить.
- Специалист предлагает установить небольшие вентиляторы для батареи. Их можно разместить сверху или снизу радиатора, помогая быстро нагреть комнату.
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