'Никогда не сушите одежду в спальне': в каких комнатах опасно сушить вещи

Сушка влажной одежды в определенной комнате вашего дома может привести к образованию плесени и сырости в вашем доме, а это потенциальный риск для здоровья.

https://glavred.info/life/nikogda-ne-sushite-odezhdu-v-spalne-v-kakih-komnatah-opasno-sushit-veshchi-10516540.html Ссылка скопирована

Где нельзя сушить одежду в доме / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Низкие температуры на улице могут образовать конденсат в вашем доме зимой, а также существует риск появления плесени. Благодаря центральному отоплению и обеспечению вентиляции в вашем доме - это может помочь.

Дополнительную влагу в доме может добавить сушка белья, ведь не все имеют специальные машины для сушки стирки. Эксперты призывают людей держать белье за пределами своей спальни, поскольку иногда бывает трудно поддерживать вентиляцию этих комнат, передает The Express.

"Хранение влажного белья в жилых помещениях не только способствует образованию плесени и сырости, но и может привести к респираторным проблемам, а мокрое белье также может немного вонять. Спальня - одна из комнат, в которых вы проводите больше всего времени. Учитывая тот факт, что влажное белье способствует развитию плесени, сырости и потенциальным проблемам со здоровьем, было бы лучше держать его подальше от комнаты, в которой вы проводите много времени", - заявили эксперты по стирке. видео дня

Но если вы решите сушить одежду в спальне, то не сушите одежду на радиаторах, это может вызвать образование плесени в вашем доме и вызвать аллергию или даже проблемы с легкими.

"Они также удерживают тепло, поэтому ваш дом не нагревается так сильно, пока ваш котел работает более интенсивно, поэтому в конечном итоге это будет стоить вам больше", - добавили эксперты.

Лучше всего сушить белье в свободной комнате в доме, или той, которой вы пользуетесь меньше всего.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.