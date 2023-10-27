Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

С приходом холодов большинство людей начали развешивать постиранное белье в доме, ведь не у всех есть сушильная машинка. Один из самых популярных способов - использовать сушилки с подогревом или стандартные сушилки.
Однако такой способ может привести к образованию конденсата и, как следствие, черной плесени. Издание Mirror объясняет, как правильно использовать сушку для одежды, чтобы не иметь проблем с плесенью.
Конденсат может стать причиной проблем со здоровьем, а также порчи краски, штукатурки и деревянных изделий. Более серьезно, стойкая влажность в помещении может быть питательной средой для токсичной черной плесени.
Единственный надежный способ остановить образование конденсата - удалить всю влагу из помещения, желательно с помощью вентиляции. Это можно сделать, если у вас есть кондиционер или осушитель, но иногда достаточно открыть окна и впустить холод.
Постиранное белье стоит держать в комнате с открытым окном и закрытой дверью, чтобы обеспечить вентиляцию. Точно так же всегда нужно открывать окно после принятия душа или ванны - оставлять его открытым не менее 10 минут с закрытой дверью, чтобы удалить лишнюю влагу.
А когда дело доходит до приготовления пищи, используйте вытяжку, накройте кастрюли крышками и откройте окно или дверь, чтобы выпустить лишний пар.
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