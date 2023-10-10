Женщина рассказала, как предотвратить образование конденсата на окнах

Конденсат — обычное явление, которое происходит в большинстве домов, а накопление влаги может привести к сырости и плесени в домах.
Конденсация возникает, когда теплый воздух сталкивается с прохладной поверхностью, например окном или стеной, или когда в доме слишком высокая влажность, говорит основательница эко-чистящих инструментов Seep Лаура Харнетт, пишет Express.
Лаура сказала, что избавление от конденсата и предотвращение его возвращения — лучший способ остановить плесень раз и навсегда.
"Осенью и зимой в наших домах образуется конденсат, потому что они настолько хорошо изолированы, что мы не позволяем влаге выходить наружу. Этого легко добиться, проветривая помещения с открытыми окнами. Спите с ними открытыми в спальне, что также поможет улучшить качество сна, поскольку для наиболее глубокого сна нам нужны более низкие температуры", - советует эксперт.
Также она отметила, что на кухне и ванной пар должен иметь возможность выходить наружу, иначе при контакте с холодным окном или поверхностью он превращается в воду и образует конденсат.
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