Уберет плесень и запах: как почистить стиральную машину лимонной кислотой

Лимонная кислота - это отличное средство для поддержания вашей стиральной машины в чистоте и исправном состоянии.

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Как почистить стиральную машину лимонной кислотой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лимонная кислота может стать вашим верным союзником в чистке стиральной машинки. Это средство позволяет легко и эффективно очистить вашу стиральную машину, не прибегая к химическим средствам.

Давайте разберемся, как лимонная кислота влияет на стиральную машину и как правильно ей пользоваться.

Кстати, ранее мы рассказывали, чем отмыть плесень на резинке стиральной машины.

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Как лимонная кислота влияет на стиральную машину?

Лимонная кислота обладает отличными свойствами. Она помогает бороться с известковыми отложениями, ржавчиной и другими загрязнениями внутри стиральной машины. Помимо этого, лимонная кислота отлично устраняет неприятные запахи и предотвращает образование плесени.

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой?

Подготовка: Загрузите пустую стиральную машину и убедитесь, что она находится в режиме "горячей воды". Добавьте лимонную кислоту: Обычно, 2-3 столовых ложки лимонной кислоты достаточно. Положите ее в отделение для порошка или просто прямо в барабан. Запустите цикл: Запустите стиральную машину на полном цикле без белья при максимально возможной температуре. Лимонная кислота будет растворять отложения и очищать трубки и бак. Промойте: После завершения цикла промойте стиральную машину еще раз на горячей воде, чтобы убедиться, что лимонная кислота полностью вымыта.

Чем нельзя чистить стиральную машину?

Исключайте использование абразивных чистящих средств, таких как песок или порошок для посуды, а также хлорсодержащих продуктов. Они могут повредить детали стиральной машины и вызвать коррозию. Также не используйте кислоты, отличные от лимонной, так как они могут негативно влиять на материалы, из которых изготовлена стиральная машина.

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