Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

Помните о регулярной чистке и поддерживайте вашу стиральную машину в отличном состоянии.

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Чем отмыть плесень на резинке стиральной машины / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Резинка стиральной машины – место, где часто скапливается плесень и грязь, что может быть неприятным и нездоровым явлением. Мы рассмотрим, как убрать чёрную плесень с резинки стиральной машины и как освободиться от грязи между резинкой и барабаном.

Как убрать чёрную плесень с резинки стиральной машины?

Смесь уксуса и воды: Создайте раствор из равных частей воды и уксуса. Смочите губку или тряпку в этом растворе и тщательно протрите резинку. Уксус помогает устранить плесень и нейтрализовать запахи.

Создайте раствор из равных частей воды и уксуса. Смочите губку или тряпку в этом растворе и тщательно протрите резинку. Уксус помогает устранить плесень и нейтрализовать запахи. Сода: Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на плесень, оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте.

Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на плесень, оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте. Специализированные моющие средства: На рынке есть специальные моющие средства для стиральных машин и резинок. Следуйте инструкциям на упаковке для использования.

Как очистить грязь между резинкой и барабаном?

Используйте длинную тонкую щетку или старую зубную щетку для очистки грязи и плесени между резинкой и барабаном.

Существуют специальные приспособления для чистки между резинкой и барабаном стиральной машины. Их можно приобрести в магазинах для дома и быта.

Чтобы предотвратить скапливание грязи и плесени, регулярно проводите процедуры чистки резинки и стиральной машины.

Забота о резинке стиральной машины помогает сохранить чистоту и гигиеничность вашего белья.

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