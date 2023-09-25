Причина всех бед: чем отмыть плесень на резинке стиральной машины

Помните о регулярной чистке и поддерживайте вашу стиральную машину в отличном состоянии.
Резинка стиральной машины – место, где часто скапливается плесень и грязь, что может быть неприятным и нездоровым явлением. Мы рассмотрим, как убрать чёрную плесень с резинки стиральной машины и как освободиться от грязи между резинкой и барабаном.
Как убрать чёрную плесень с резинки стиральной машины?
- Смесь уксуса и воды: Создайте раствор из равных частей воды и уксуса. Смочите губку или тряпку в этом растворе и тщательно протрите резинку. Уксус помогает устранить плесень и нейтрализовать запахи.
- Сода: Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на плесень, оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте.
- Специализированные моющие средства: На рынке есть специальные моющие средства для стиральных машин и резинок. Следуйте инструкциям на упаковке для использования.
Как очистить грязь между резинкой и барабаном?
- Используйте длинную тонкую щетку или старую зубную щетку для очистки грязи и плесени между резинкой и барабаном.
- Существуют специальные приспособления для чистки между резинкой и барабаном стиральной машины. Их можно приобрести в магазинах для дома и быта.
- Чтобы предотвратить скапливание грязи и плесени, регулярно проводите процедуры чистки резинки и стиральной машины.
Забота о резинке стиральной машины помогает сохранить чистоту и гигиеничность вашего белья.
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