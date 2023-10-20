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"Осторожно, грибок": девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме

Юлия Куришко
20 октября 2023, 17:50 обновлено 20 октября, 17:56
Блогер заботится о том, чтобы не разрешить плесени вернуться в ее жизнь и делится об этом с подписчиками.
'Осторожно, грибок': девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме
Как избавиться от плесени в доме / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: instagram/clining_nv

Плесень развивается в темных и влажных помещениях и очень вредна для организма человека. Зимой, когда в доме становится прохладно – грибок может быстро размножиться в доме.

Блогер Кали в своем блоге в Tiktok рассказывает, что в родительском доме она имела проблемы со здоровьем. Из-за плесени в доме у девушки был больной кишечник и чувствительность к пище. Девушка переехала от родителей - в новом доме ее состояние улучшилось, однако она продолжает заботиться о том, чтобы не позволить плесени вернуться в ее жизнь и делится об этом с подписчиками, передает Express .

  • Для обычного состояния влаги в доме необходимо поддерживать уровень влажности между 35 и 50 процентами. Если уровень будет выше, то плесень будет распространяться.
  • Следует приобрести ареометр, чтобы знать удельный вес в жидкостях. Избыток влаги увеличивает вероятность появления плесени.
  • Гидрометр поможет сузить круг областей вашего дома, в которых может образоваться плесень, чтобы вы могли предотвратить ее появление.
  • Осушитель воздуха используется для контроля уровня влажности с целью уменьшения плесени.
  • Стиральные машины – это место накопления влаги. Не стоит оставлять свою одежду в стиральной машине на целый день. Всегда после стирки оставляйте дверцу открытой. Блогер также отмечает, что нужно запускать цикл самоочистки стиральной машины, хотя бы раз в месяц.

Ванная комната под опасностью

Ванная комната – это самое влажное помещение в доме. Там постоянно появляется конденсат и увеличивается влажность. Блогер советует всегда включать вентилятор, принимая душ, ведь влажность в помещении поднимается до 90.

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"Убедитесь, что вы повесили свой коврик для ванной комнаты для высыхания. Особое внимание стоит обратить на имеющие резину под ними, они очень восприимчивы к появлению плесени. В общем все, что влажно дольше 24 часов, может образовать плесень, особенно влажные полотенца. Обязательно высушите свои влажные полотенца, прежде чем положить их в бельевую корзину", - отметила Кали.

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