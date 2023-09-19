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Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

Андрей Ганчук
19 сентября 2023, 05:30
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Если вы ищете способ, как убрать плесень со стен раз и навсегда, попробуйте применить растворы на основе уксуса, соды, спирта или же примените бытовую химию.
плесень
Какое средство убирает плесень со стен, вы узнаете на практике, когда достигните эффективного результата / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Появление черных пятен на стенах и поверхностях окон зачастую означает о засилье грибка. Вывести их достаточно непросто, поэтому приходится думать, как убрать плесень со стен и подоконников. Однако избавиться от плесени все-таки можно, для этого нужно попробовать множество способов, каждый из которых может сработать и избавить вас от надоевшей черни.

Как убрать плесень со стен в домашних условиях

Первый метод - это как убрать плесень со стен уксусом. Для этого следует сделать уксусный раствор, налить его в распылитель и нанести на места, где очаги плесени. Спустя час нужно протереть место губкой или влажной салфеткой.

Такая процедура проводится несколько раз, интервал должен составлять от 7 до 10 дней. Характерный запах уксуса выветривается достаточно быстро.

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Как убрать плесень спиртом

Берем в аптеке 10% раствор аммиака, который можно использовать для удаления плесени как в санузле, так и на кухне. Раствор разводят в разных пропорциях с водой и наносят на места, где плесень. После нанесения раствор нужно оставить на поверхности на несколько часов, потом протереть мокрой салфеткой и дать просохнуть. Остатки черноты удаляются рствором этилового спирта.

Как отмыть черную плесень содой

Самый простой способ – приготовить содовый раствор. Понадобится 1 столовая ложка соды на 0,5 л. теплой воды. Раствор распыляется на поверхность из пульверизатора или хозяйственной губкой.

Можно приготовить раствор по следующей схеме: три столовые ложки пищевой соды, 1,5 ст.л стирального порошка и 200 мл воды. Средство наносится губкой, после чего место протирается сначала влажной, а потом и сухой тканью.

Как убрать плесень со стен белизной

Белизна достаточно популярна в борьбе с плесенью. Одна часть отбеливателя смешивается с десятью частями воды. Обрабатывать надо только поверхности, которые устойчивы к влаге и обесцвечиванию. Следует не забывать, что работать нужно в респираторе и защитных перчатках.

Что уничтожает черную плесень

Существуют и другие способы устранить плесень. К примеру, бытовая химия. Такие средства, как Sano средство против плесени, San Clean для удаления плесени без хлора помогут вам справиться с грибком на поверхностях.

Средства довольно-таки эффективны, помогают убрать давно заплесневелый налет и другие загрязнения. К тому же они удалят микробы и заблокируют дальнейшее распространенные патогенной микрофлоры.

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