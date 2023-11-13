'Могут уничтожить унитаз': какое средство для туалета категорически нельзя использовать

Сантехники видят, как обычные моющие средства могут наделать дорогостоящих ошибок и проблем.

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Какие средствами нельзя заливать в унитаз / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Каждый, кто собственноручно убирает в своем доме, применяет лучшие средства в борьбе с грязью. Но часто люди не задумываются, безопасны ли и пригодны ли средства для уборки.

Сантехники поделились тем, чего они никогда бы не сделали при уборке ванных комнат и каких средств следует избегать. Они видят, как обычные моющие средства могут наделать дорогостоящих ошибок и советуют, как этого обойти, передает издание Mirror.

Определенное моющее средство может "разрушить" ваш унитаз. Сантехники объяснили, что туалетная щетка и моющее средство, такое как спрей, гораздо лучший способ очистить унитаз, чем бросить туда таблетку отбеливателя.

Ваши туалетные трубы, из-за длительного действия химических средств, со временем начнут часто протекать, и ваш туалет не будет смываться должным образом.

Сантехники также советуют, что не все можно смывать, даже если это указано на упаковке. Особенно если у вас старые трубы, стоит быть очень осторожным.

Не стоит применять сильные химикаты для разблокировки канализации. Это принесет больше вреда, чем пользы. Эти сильные химикаты просто "проедают старые труб".

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