Женщина показала, как с помощью теннисного мяча убрать старые пятна на полу

Как быстро и качественно убрать в доме и вывести старые пятна - больше читайте в материале Главред.

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Как теннисным мячом убрать пятна на полу / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Во время уборка люди хотят полностью удалить всю грязь в доме. Однако старые пятна на полу могут добавить дополнительную работу. Если пользоваться советами и подсказками, то можно значительно сэкономить время уборки, передает издание Mirror.

Блогер в TikTok поделилась, как сэкономить время уборки и поделилась несколькими простыми трюками. Женщина предложила быстрый лайфхак.

"Чтобы избавиться от царапин, возьмите чистый теннисный мяч, чтобы вытереть их, и они мгновенно исчезнут", - отметила блогер. видео дня

С помощью мяча, который имеет толстую поверхность, можно легко устранить царапины и никоим образом не повредив пол. Также она посоветовала, как восстановить деревянный пол и сделать его ярче.

"Если ваши полы из натурального дерева становятся немного тусклыми, добавьте немного уксуса, немного оливкового масла, или лимонного сока в горячую воду", - отметила блогер.

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