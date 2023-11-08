Женщина показала, как с помощью теннисного мяча убрать старые пятна на полу

Во время уборка люди хотят полностью удалить всю грязь в доме. Однако старые пятна на полу могут добавить дополнительную работу. Если пользоваться советами и подсказками, то можно значительно сэкономить время уборки, передает издание Mirror.
Блогер в TikTok поделилась, как сэкономить время уборки и поделилась несколькими простыми трюками. Женщина предложила быстрый лайфхак.
"Чтобы избавиться от царапин, возьмите чистый теннисный мяч, чтобы вытереть их, и они мгновенно исчезнут", - отметила блогер.видео дня
С помощью мяча, который имеет толстую поверхность, можно легко устранить царапины и никоим образом не повредив пол. Также она посоветовала, как восстановить деревянный пол и сделать его ярче.
"Если ваши полы из натурального дерева становятся немного тусклыми, добавьте немного уксуса, немного оливкового масла, или лимонного сока в горячую воду", - отметила блогер.
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