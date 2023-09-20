В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

Уборка в квартире довольно непростое занятие, которое забирает не мало времени, а иногда и последние силы. Многие хозяйки уверенны, что порядок - это обязательно и жит без него нельзя. Однако на вопрос о том, почему важно убираться в квартире психолог Дмитрий Карпачев дал совершенно неожиданный ответ.
Что будет если не убирать в квартире
Психолог Дмитрий Карпачев известен на всю Украину, его работа специализируется на семейной и детской психологии.
Дмитрий утверждает, что всегда необходимо задаваться вопросом о том, в чем смысл уборки, если на нее тратятся последние силы. Для человека, по мнению психолога, гораздо важнее быт счастливым, нежели внешняя чистота.
Я вам так скажу. Это мое мнение. Лучше быть счастливым человеком в доме, который покрылся пылью, чем уставшей служанкой в чистом и безупречном доме.
Однако в этом случае нет никаких правил и Карпачев напоминает, что ответственность за свое состочние человек несет сам.
Но выбирать, конечно, вам,- подитожил психолог.
Смотрите видео о том, насколько важно убирать в доме:
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