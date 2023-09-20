В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

Главред расскажет, как на самом деле нужно относиться к уборке и почему это неважно.

https://glavred.info/life/v-chem-smysl-uborki-psiholog-karpachev-utverzhdaet-chto-mozhno-ne-ubirat-doma-10502278.html Ссылка скопирована

В чем смысл уборки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Уборка в квартире довольно непростое занятие, которое забирает не мало времени, а иногда и последние силы. Многие хозяйки уверенны, что порядок - это обязательно и жит без него нельзя. Однако на вопрос о том, почему важно убираться в квартире психолог Дмитрий Карпачев дал совершенно неожиданный ответ.

Что будет если не убирать в квартире

Психолог Дмитрий Карпачев известен на всю Украину, его работа специализируется на семейной и детской психологии.

Дмитрий утверждает, что всегда необходимо задаваться вопросом о том, в чем смысл уборки, если на нее тратятся последние силы. Для человека, по мнению психолога, гораздо важнее быт счастливым, нежели внешняя чистота.

видео дня

Я вам так скажу. Это мое мнение. Лучше быть счастливым человеком в доме, который покрылся пылью, чем уставшей служанкой в чистом и безупречном доме.

Однако в этом случае нет никаких правил и Карпачев напоминает, что ответственность за свое состочние человек несет сам.

Но выбирать, конечно, вам,- подитожил психолог.

Смотрите видео о том, насколько важно убирать в доме:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.