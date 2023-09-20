УкрРус
  1. Главная
  3. Жизнь

В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

Елизавета Бельмас
20 сентября 2023, 19:33
0
Главред расскажет, как на самом деле нужно относиться к уборке и почему это неважно.
В чем смысл уборки
В чем смысл уборки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Уборка в квартире довольно непростое занятие, которое забирает не мало времени, а иногда и последние силы. Многие хозяйки уверенны, что порядок - это обязательно и жит без него нельзя. Однако на вопрос о том, почему важно убираться в квартире психолог Дмитрий Карпачев дал совершенно неожиданный ответ.

Что будет если не убирать в квартире

Психолог Дмитрий Карпачев известен на всю Украину, его работа специализируется на семейной и детской психологии.

Дмитрий утверждает, что всегда необходимо задаваться вопросом о том, в чем смысл уборки, если на нее тратятся последние силы. Для человека, по мнению психолога, гораздо важнее быт счастливым, нежели внешняя чистота.

видео дня

Я вам так скажу. Это мое мнение. Лучше быть счастливым человеком в доме, который покрылся пылью, чем уставшей служанкой в чистом и безупречном доме.

Однако в этом случае нет никаких правил и Карпачев напоминает, что ответственность за свое состочние человек несет сам.

Но выбирать, конечно, вам,- подитожил психолог.

Смотрите видео о том, насколько важно убирать в доме:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дмитрий Карпачев интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – Коваленко

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – Коваленко

18:22 Украина
Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

17:21 Украина
Пообещал Си: Путин едет в Китай

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:23 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:22

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – Коваленко

17:56

Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — BildВидео

17:36

Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать животВидео

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

16:53

Кадыров умер или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

16:47

"Состоит из нескольких фаз": Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут КрымВидео

16:23

Пообещал Си: Путин едет в Китай

Реклама
16:18

"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит КадыроваВидео

16:14

Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

16:12

Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

16:10

Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня

16:06

Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

16:00

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

15:57

Даже нос не сунут: эксперт рассказал, как отпугнуть мышей и крыс от дома

15:49

Прощай, совесть: Повалий спела украинскую народную песню на Z-концерте в КремлеВидео

15:46

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:29

Как узнать сколько лет коту: 3 способа понять, что ваш любимец постарел

15:09

Где Кадыров и что с ним: эксперт объяснил, что происходит с чеченским главойВидео

Реклама
15:04

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

14:58

Рада приняла и исправила закон об е-декларации

14:55

Дрон не долетел до бункера Путина: новые детали мощных взрывов в Сочи

14:25

Весной восхитят ароматом: когда и как правильно сажать нарциссы

14:20

Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023: прогноз метеоролога

14:18

Ореховая скорлупа - настоящая находка: что из нее делают знающие люди

14:15

Моравецкий угрожает Киеву расширить запрет на импорт продуктов из Украины

14:02

Непростое украшение: Мишина засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

13:36

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома БельбекВидео

13:20

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:11

Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

12:54

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:47

Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

12:45

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - СнегиревЭксклюзив

12:30

Потеряла все: онкобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в России

12:14

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

12:03

Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

12:01

Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

11:59

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

11:53

Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

Реклама
11:50

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

11:47

"Морили голодом и пытали": ГБР задержало двух работников военкомата на ЛьвовщинеВидео

11:37

Принесли карту без Украины: премьер Израиля оконфузился перед Зеленским

11:07

Кадырова ввели в искусственную кому: появились новые данные о состоянии главы Чечни

10:49

"Будет больше успеха": Зеленский ответил, возможен ли прорыв в контрнаступлении в 2023 году

10:46

В Сочи мощная "бавовна" возле аэропорта: вспыхнул резервуар с горючимВидео

10:23

"Мы на финишной прямой": Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине

10:05

"Не будет танков, которые идут на Москву": Эйдман назвал 3 варианта устранения ПутинаВидео

10:01

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara

09:49

В Украине могут усилить мобилизацию: в Раде назвали условия и сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять