Лунный день 29 октября 2023: благопритный день для уборки и брака

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 29 октября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
29 октября - полнолуние. С 16:35 - 16-й день лунного цикла. Луна в Тельце.
Влияние Луны на человека 29 октября
Сегодня - благословенный день, и если у вас есть возможность, отложите рабочие обязанности и предоставьте себе удовольствие долгого отдыха в постели, прогулок и чтения. Сегодня подходящее время для тишины, саморефлексии и восстановления сил. Также в этот день умственные способности возвышены, поэтому часто возникает избыток энергии. Направьте эту энергию в творческое направление, чтобы избежать агрессивных и необдуманных поступков. Поддерживайте гармонию в этот день, избегая нарушений.
Влияние Луны 29 октября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Отложите служебные амбиции, так как они не принесут положительных результатов. Серьезные дела и крупные контракты лучше перенести на другой день. Деловые решения также следует отложить до завтра. Сегодня подходящее время для уборки на рабочем месте, улучшения порядка, а также для занятий творчеством, музыкой и поэзией.
Здоровье: Рекомендуется физическая активность, которая способствует гармонии и укреплению равновесия. Очистительные процедуры и оздоровительные мероприятия также полезны. Проведите время на свежем воздухе. Сегодня связан с селезенкой, контролирующей производство крови, поэтому операции следует избегать. Животную пищу и грибы не рекомендуется употреблять. Предпочтение отдайте натуральным продуктам, богатым железом, таким как гранаты и гранатовый сок. Избегайте переедания и не употребляйте алкоголь.
Стрижка волос: Не рекомендуется стричь волосы сегодня.
Отношения и брак: Сегодняшний день благоприятен для мирного общения с семьей, друзьями и близкими. Это время примирения, улаживания разногласий и прощения обид. Считается, что сегодня благоприятно заключать брак.
Сон в ночь с 28 на 29 октября
Сны могут помочь снять внутреннее напряжение и избавиться от болезней. Главное - правильно толковать сновидения этого дня.
Совет на 29 октября по лунному календарю
Советуется сохранять спокойствие и не нарушать внутренний комфорт и покой, так как символом этого дня является умеренность.
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