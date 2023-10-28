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Лунный день 29 октября 2023: благопритный день для уборки и брака

Лидия Неплях
28 октября 2023, 11:26
В этот день не стоит употреблять алкоголь и тяжелую пищу.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Oiluj Samall Zeid), скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 29 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

29 октября - полнолуние. С 16:35 - 16-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 29 октября

Сегодня - благословенный день, и если у вас есть возможность, отложите рабочие обязанности и предоставьте себе удовольствие долгого отдыха в постели, прогулок и чтения. Сегодня подходящее время для тишины, саморефлексии и восстановления сил. Также в этот день умственные способности возвышены, поэтому часто возникает избыток энергии. Направьте эту энергию в творческое направление, чтобы избежать агрессивных и необдуманных поступков. Поддерживайте гармонию в этот день, избегая нарушений.

видео дня

Влияние Луны 29 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Отложите служебные амбиции, так как они не принесут положительных результатов. Серьезные дела и крупные контракты лучше перенести на другой день. Деловые решения также следует отложить до завтра. Сегодня подходящее время для уборки на рабочем месте, улучшения порядка, а также для занятий творчеством, музыкой и поэзией.

Здоровье: Рекомендуется физическая активность, которая способствует гармонии и укреплению равновесия. Очистительные процедуры и оздоровительные мероприятия также полезны. Проведите время на свежем воздухе. Сегодня связан с селезенкой, контролирующей производство крови, поэтому операции следует избегать. Животную пищу и грибы не рекомендуется употреблять. Предпочтение отдайте натуральным продуктам, богатым железом, таким как гранаты и гранатовый сок. Избегайте переедания и не употребляйте алкоголь.

Стрижка волос: Не рекомендуется стричь волосы сегодня.

Отношения и брак: Сегодняшний день благоприятен для мирного общения с семьей, друзьями и близкими. Это время примирения, улаживания разногласий и прощения обид. Считается, что сегодня благоприятно заключать брак.

Сон в ночь с 28 на 29 октября

Сны могут помочь снять внутреннее напряжение и избавиться от болезней. Главное - правильно толковать сновидения этого дня.

Совет на 29 октября по лунному календарю

Советуется сохранять спокойствие и не нарушать внутренний комфорт и покой, так как символом этого дня является умеренность.

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