Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают все

Неважно, сколько часов вы потратите на уборку дома в воскресенье - в понедельник вас ждет новая куча грязной посуды и одежды.
Эксперт по уборке Кэролайн Соломан из Нью-Йорка утверждает, что мы совершаем огромную ошибку при наведении порядка, которая заставляет нас работать сверхурочно.
В своем недавнем видеоролике на TikTok Кэролайн сказала: "Это одна из самых больших ошибок при уборке - и как ее исправить. Когда мы чистим поверхность, у нас возникает соблазн сразу же протереть ее, но моющему средству необходимо дать "поработать", чтобы разрушить грязь".
Она рекомендует распылить средство на загрязненную поверхность и оставить его на пару минут, прежде чем вытирать.
За это время, по ее словам, можно успеть сделать другие дела, например, почистить пылесос или помыть пол.
Кэролайн добавила: "Я вернусь к поверхности, и она будет чистой и красивой - позвольте средству сделать работу за вас".
Смотрите видео о том, как правильно вытирать зеркала и другие поверхности
@neat.caroline Biggest cleaning mistake and how to fix it! #cleantok#cleaninghack#cleaningtips#hometips#cleaningtiktok♬ original sound - Neat Caroline
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