Девушка рассказала, как упростить себе жизнь, убирая в доме.

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Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают все / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Неважно, сколько часов вы потратите на уборку дома в воскресенье - в понедельник вас ждет новая куча грязной посуды и одежды.

Эксперт по уборке Кэролайн Соломан из Нью-Йорка утверждает, что мы совершаем огромную ошибку при наведении порядка, которая заставляет нас работать сверхурочно.

В своем недавнем видеоролике на TikTok Кэролайн сказала: "Это одна из самых больших ошибок при уборке - и как ее исправить. Когда мы чистим поверхность, у нас возникает соблазн сразу же протереть ее, но моющему средству необходимо дать "поработать", чтобы разрушить грязь".

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Она рекомендует распылить средство на загрязненную поверхность и оставить его на пару минут, прежде чем вытирать.

Эксперт по уборке назвала главную ошибку, которую совершают все / скриншот с видео

За это время, по ее словам, можно успеть сделать другие дела, например, почистить пылесос или помыть пол.

Кэролайн добавила: "Я вернусь к поверхности, и она будет чистой и красивой - позвольте средству сделать работу за вас".

Смотрите видео о том, как правильно вытирать зеркала и другие поверхности

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