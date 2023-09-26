УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Эксперт по уборке раскрыла секретный рецепт волшебного средства от пыли

Сергей Кущ
26 сентября 2023, 11:16 обновлено 26 сентября, 11:16
"Используйте эту смесь раз в неделю и пыли не будет", - советует женщина.
Как избавиться от пыли
Как избавиться от пыли / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Эксперт по уборке поделилась своим домашним приемом, позволяющим отталкивать пыль с любой поверхности в доме.

В своем видео Каролина МакКоли сказала своей аудитории: "Попрощайтесь с частым вытиранием пыли благодаря моей секретной смеси".

Для первого этапа своего "волшебного средства от пыли" она добавила половину чайной ложки оливкового масла.

видео дня

Она объяснила своим зрителям, что масло помогает покрыть поверхность и защитить ее от пыли. Затем Каролина смешала дома одну чайную ложку уксуса, чтобы "убить пылевых клещей".

Она также налила в раствор полстакана воды и две капли средства для мытья посуды.

Чтобы замаскировать запах ингредиентов, Каролина добавила 10 капель эфирного масла лимона. Затем она перелила домашнюю смесь в распылитель для удобства использования.

Каролина распылила раствор, сделанный своими руками, на ткань из микрофибры, прежде чем заняться поверхностями в своем доме.

Средство от пыли
Средство от пыли / скриншот с видео

"Используйте эту смесь раз в неделю и пыли не будет", - посоветовала она зрителям.

Смотрите видео о том, как приготовить средство от пыли:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:17 Украина
Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

09:46 Украина
Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

08:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:02

"Будет 3 огненных удара для одного города": гороскоп на октябрь по городам Украины

10:42

Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире - разведка Британии

10:17

ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

10:14

Именины 27 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

Эксперт рассказал, сколько у России осталось ресурсов, чтобы продолжать войнуВидео

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
09:46

Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

09:27

Под угрозой два города Украины: Свитан назвал вероятное направление удара РФВидео

09:01

Кошачий наполнитель своими руками: что добавить в лоток, чтобы не было запаха

08:49

Удар по штаб ЧФ РФ в Севастополе помогли нанести российские офицеры — Kyiv Post

Реклама
08:44

Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского

08:22

Почему оваций не было? Как прошел визит Зеленского в СШАмнение

08:19

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом — ISW

07:44

Германия в два раза сократит помощь беженцам: названы сроки

07:00

В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

06:50

Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

06:35

Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

06:22

Очень важные акценты бюджета 2024мнение

05:20

Октябрь будет опасным: названо регионы, которые враг будет обстреливать в октябре

04:35

Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осениВидео

03:40

"Подбор ключей": Свитан раскрыл, почему прекратились атаки на Крымский мостВидео

Реклама
03:00

Будет нарасхват: 5 хитрых идей, как лучше всего есть сало

02:35

Что будет, если Запад прекратит поддерживать Украину: Свитан описал ужасный сценарийВидео

02:02

Пролежат дольше и не почернеют: эксперт дал идеальные советы по хранению бананов

01:30

Кому не рекомендуется есть сало: неожиданный ответ ошарашит опытных гурманов

00:10

Ефросинина раскрыла секрет своей молодости и стройности

25 сентября, понедельник
23:55

Задача для людей с чрезвычайным зрением: надо найти 4 лица на картинке

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

Реклама
20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

19:10

Ракетный удар по Одессе: важны нюансимнение

18:38

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода 26 сентября

18:29

"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - СвитанВидео

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять