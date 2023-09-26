Эксперт по уборке раскрыла секретный рецепт волшебного средства от пыли

"Используйте эту смесь раз в неделю и пыли не будет", - советует женщина.

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Как избавиться от пыли / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Эксперт по уборке поделилась своим домашним приемом, позволяющим отталкивать пыль с любой поверхности в доме.

В своем видео Каролина МакКоли сказала своей аудитории: "Попрощайтесь с частым вытиранием пыли благодаря моей секретной смеси".

Для первого этапа своего "волшебного средства от пыли" она добавила половину чайной ложки оливкового масла.

видео дня

Она объяснила своим зрителям, что масло помогает покрыть поверхность и защитить ее от пыли. Затем Каролина смешала дома одну чайную ложку уксуса, чтобы "убить пылевых клещей".

Она также налила в раствор полстакана воды и две капли средства для мытья посуды.

Чтобы замаскировать запах ингредиентов, Каролина добавила 10 капель эфирного масла лимона. Затем она перелила домашнюю смесь в распылитель для удобства использования.

Каролина распылила раствор, сделанный своими руками, на ткань из микрофибры, прежде чем заняться поверхностями в своем доме.

Средство от пыли / скриншот с видео

"Используйте эту смесь раз в неделю и пыли не будет", - посоветовала она зрителям.

Смотрите видео о том, как приготовить средство от пыли:

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