Пыли не будет несколько недель: девушка приготовила супер-средство

Она вытирала пыль 1-2 раза в неделю, но сейчас о ней даже не думает.

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Как сделать полироль своими руками / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Хорошие чистящие средства стоят дорого, но девушка показала рецепт дешевого средства, в котором используются обычные бытовые ингредиенты.

Опытная специалист по уборке Уитни Уайт в своем TikTok публикует советы по поддержанию чистоты в доме, а в одном из ее недавних видеороликов есть рецепт домашнего спрея для полировки мебели.

Рецепт супер-средства прост:

видео дня

1 стакан воды

¼ стакана уксуса

2 столовые ложки оливкового масла

10 капель эфирного масла лимона (или любого цитрусового)

Как приготовить средство?

Все, что вам нужно сделать, это смешать ингредиенты в бутылке с распылителем и встряхнуть перед использованием. По словам Уайт, этот раствор поможет сохранить вашу мебель в чистоте дольше, чем обычная полироль.

"Раньше я вытирала пыль 1-2 раза в неделю. Теперь я могу поехать на пару недель из дома!", - говорит она в видео.

Девушка придумала, как надолго избавиться от пыли / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как избавиться от пыли на мебели:

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