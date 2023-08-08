Пыли не будет несколько недель: девушка приготовила супер-средство

Она вытирала пыль 1-2 раза в неделю, но сейчас о ней даже не думает.
Хорошие чистящие средства стоят дорого, но девушка показала рецепт дешевого средства, в котором используются обычные бытовые ингредиенты.
Опытная специалист по уборке Уитни Уайт в своем TikTok публикует советы по поддержанию чистоты в доме, а в одном из ее недавних видеороликов есть рецепт домашнего спрея для полировки мебели.
Рецепт супер-средства прост:
видео дня
- 1 стакан воды
- ¼ стакана уксуса
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 10 капель эфирного масла лимона (или любого цитрусового)
Как приготовить средство?
Все, что вам нужно сделать, это смешать ингредиенты в бутылке с распылителем и встряхнуть перед использованием. По словам Уайт, этот раствор поможет сохранить вашу мебель в чистоте дольше, чем обычная полироль.
"Раньше я вытирала пыль 1-2 раза в неделю. Теперь я могу поехать на пару недель из дома!", - говорит она в видео.
Смотрите видео о том, как избавиться от пыли на мебели:
@simplecleanfit_whit The BEST DIY dusting spray to polish & keep dust away longer! #CloseYourRings#RufflesOwnYourRidges#cleantok♬ original sound - Chrissy Allen
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