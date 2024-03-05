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Март - лучший месяц: знаменитый садовник рассказал, что посадить в саду

Сергей Кущ
5 марта 2024, 02:32
Монти Дон подробно рассказал, что нужно посадить в первый месяц весны.
Знаменитый садовник рассказал, что посадить в саду
Знаменитый садовник рассказал, что посадить в саду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Пришла весна, а это значит, что сейчас есть много работы в саду. Пора уже не только убирать, но и думать, что посадить в марте.

Монти Дон, знаменитый садовод и эксперт по садоводству, поделился, что в марте есть много дел, которые нужно сделать, например, ухаживать за газоном или подрезать кустарники, но также есть и что посадить, пишет express.

Март - лучший месяц для посадки древесных кустарников, таких как розы, но убедитесь, что вы никогда не сажаете новые саженцы роз в том месте, где они уже росли, так как в этом случае возрастает риск заболеваний при пересадке, советует эксперт.

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При посадке кустарников важно расчистить весь участок и разрыхлить почву, чтобы дать цветам наилучшие шансы на процветание.

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"Поскольку речь идет о растениях, которые, как мы надеемся, останутся в саду на долгие годы, стоит отнестись к их посадке с некоторым вниманием. Убедитесь, что все многолетние сорняки удалены, и выкопайте широкую, но неглубокую яму глубиной около 9 дюймов (23 см - ред.). Разрыхлите почву, но не добавляйте компост или почвоулучшитель", - объяснил Монти.

Кустарники, такие как розы, примутся, если посажены в хорошо дренированную почву на солнечном месте в саду, вдали от тени и сухой почвы. Их также нужно подкармливать и мульчировать, чтобы они цвели летом.

Георгины - это жемчужина любого сада, ведь они не только бывают самых разных цветов и форм, но и эффектно цветут летом.

Сейчас самое время начать высаживать их в горшки из клубней, чтобы они начали расти здоровыми и сильными в защищенном от морозов месте, а затем высаживать в сад, как только минует риск повреждения морозами, что обычно происходит в мае.

"Я сажаю их в горшки так, чтобы клубни были только прикрыты, используя стандартную компостную смесь без торфа, при необходимости удваивая меньшие клубни одного и того же сорта, чтобы получить более крупные растения. После хорошего провяливания они отправляются в холодильную камеру или теплицу, а в мае проводят пару недель, закаляясь перед окончательной посадкой в бордюры или более декоративные терракотовые горшки", - рассказал эксперт.

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