Март - лучший месяц: знаменитый садовник рассказал, что посадить в саду

Монти Дон подробно рассказал, что нужно посадить в первый месяц весны.

https://glavred.info/life/mart-luchshiy-mesyac-znamenityy-sadovnik-rasskazal-chto-posadit-v-sadu-10547249.html Ссылка скопирована

Знаменитый садовник рассказал, что посадить в саду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Пришла весна, а это значит, что сейчас есть много работы в саду. Пора уже не только убирать, но и думать, что посадить в марте.

Монти Дон, знаменитый садовод и эксперт по садоводству, поделился, что в марте есть много дел, которые нужно сделать, например, ухаживать за газоном или подрезать кустарники, но также есть и что посадить, пишет express.

Март - лучший месяц для посадки древесных кустарников, таких как розы, но убедитесь, что вы никогда не сажаете новые саженцы роз в том месте, где они уже росли, так как в этом случае возрастает риск заболеваний при пересадке, советует эксперт.

видео дня

При посадке кустарников важно расчистить весь участок и разрыхлить почву, чтобы дать цветам наилучшие шансы на процветание.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

"Поскольку речь идет о растениях, которые, как мы надеемся, останутся в саду на долгие годы, стоит отнестись к их посадке с некоторым вниманием. Убедитесь, что все многолетние сорняки удалены, и выкопайте широкую, но неглубокую яму глубиной около 9 дюймов (23 см - ред.). Разрыхлите почву, но не добавляйте компост или почвоулучшитель", - объяснил Монти.

Кустарники, такие как розы, примутся, если посажены в хорошо дренированную почву на солнечном месте в саду, вдали от тени и сухой почвы. Их также нужно подкармливать и мульчировать, чтобы они цвели летом.

Георгины - это жемчужина любого сада, ведь они не только бывают самых разных цветов и форм, но и эффектно цветут летом.

Сейчас самое время начать высаживать их в горшки из клубней, чтобы они начали расти здоровыми и сильными в защищенном от морозов месте, а затем высаживать в сад, как только минует риск повреждения морозами, что обычно происходит в мае.

"Я сажаю их в горшки так, чтобы клубни были только прикрыты, используя стандартную компостную смесь без торфа, при необходимости удваивая меньшие клубни одного и того же сорта, чтобы получить более крупные растения. После хорошего провяливания они отправляются в холодильную камеру или теплицу, а в мае проводят пару недель, закаляясь перед окончательной посадкой в бордюры или более декоративные терракотовые горшки", - рассказал эксперт.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.