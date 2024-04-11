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"Течет" и плохо пахнет: как избавиться от конденсата в холодильнике

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2024, 21:19
Есть несколько правил, которые помогут вам избежать появления конденсата в холодильнике.
холодильник, конденсат
Как избавиться от конденсата в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Конденсат в холодильнике - распространенная проблема во многих домах. Он может привести к намерзанию, неприятным запахам и даже появлению грибка. Но как же избавиться от повышенной влажности в холодильнике. В компании по производству бытовой техники Beko рассказали, как справиться с этой проблемой.

Почему появляется конденсат в холодильнике

Наверняка каждому из вас еще с детства говорили, что в холодильник нельзя ставить горячее. Так вот это и может стать причиной появления конденсата. Все из-за резкого перепада температуры. Если в холодильник поставить горячее, то внутренняя температура будет дольше стабилизироваться.

А помните ситуацию, когда вам говорили закрыть холодильник, если вы долго искали там "что-то вкусненькое"? Вам говорили так неспроста. Все дело в том, что при долгом открытии холодильника внутрь проникает теплый наружный воздух, который в итоге смешивается с холодным воздухом. Это также может привести к появлению конденсата.

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Обращайте внимание и на то, насколько герметично закрывается дверь. Если с этим есть проблемы, то внутрь также будет попадать теплый наружный воздух. Кроме того, из холодильника может даже начать подтекать.

Что сделать, чтобы не было конденсата в холодильнике

Есть несколько правил, которые касаются того, что делать, если потеет задняя стенка холодильника.

1. В первую очередь стоит дать холодильнику время на охлаждения, особенно если вы только установили холодильник. При первом подключении к электросети или после длительного перерыва в работе также стоит немного подождать, прежде чем ставить туда продукты. Тогда температура внутри сможет стабилизироваться.

2. Нельзя ставить холодильник в неотапливаемое помещение. У каждого холодильника в характеристиках есть четко указанные показатели минимальной температуры окружаемой среды, при которой он может работать. Слишком низкая температура может негативно повлиять на работу техники.

3. Нельзя ставить холодильник в места с повышенной влажностью. Это также может стать причиной появления конденсата. Если в помещении слишком сыро, то лучше переставить туда, где есть кондиционер.

4. В уплотнениях дверцы не должно быть зазоров, трещин и разрывов. Если вы заметили подобные недочеты, то лучше заменить уплотнитель, чтобы внутрь холодильника не попадал теплый воздух снаружи.

5. Нужно установить правильную температуру внутри холодильника. Рекомендуется устанавливать температуру внутри холодильника на уровне 4-5 градусов, а в морозильной камере - 18 градусов мороза. Конденсат и намерзание может появиться, если вы поставите температуру ниже требуемой.

6. Продукты нужно оборачивать бумагой или хранить в контейнерах. Все дело в том, что даже фрукты или листовой салат могут выделять влагу, которая также будет скапливаться на стенках холодильника. Если же вы ставите емкость с едой, в которой есть вода, то ее обязательно нужно закрывать крышкой.

Что поставить в холодильник, чтобы убрать конденсат - народные средства

Продукты, которые найдутся практически на каждой кухне, могут стать спасением, если у вас в холодильнике слишком влажно. Одними из самых идеальных вариантов станут тарелка с рисом, содой, солью/сахаром или обычный хлеб. Эти продукты способны втянуть в себя не только лишнюю влагу, а даже неприятные запахи.

Также многие хитрые хозяйки кладут в холодильник обычную газету или бумажные полотенца. Дело в том, что именно бумага втягивает в себя воду, спасая технику от конденсата. Время от времени стоит менять ее и тогда в холодильнике не будет лишней влаги. Если вас беспокоят неприятные запахи, то внутрь можно поставить стакан или тарелочку с кофейными зернами.

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