Мужчина превратил тусклую траву в пышный газон за 4 недели: он назвал 5 простых шагов

Есть несколько простых действий, которые нужно делать с газоном весной, чтобы трава была густой и зеленой и радовала взгляд.

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Как ухаживать за газоном/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чтобы заброшенный газон вернуть к жизни и сделать его идеальным, нужно знать главные правила ухода за газоном весной.

Эксперт по садоводству, который публикует публикации в Интернете под названием The Lawn List, поделился пятью шагами, которые помочь ему превратить тусклую траву в пышный газон всего за четыре недели, пишет The Mirror.

1. Скарификация

Первым шагом является "скарификация газона". Это предполагает удаление любых органических веществ, таких как мох или солома, вокруг основания травы. Также этот процесс помогает взрыхлить почву.

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Скарификацию можно провести либо приобретенным скарификатором, либо просто тщательно проведя по траве граблями.

2. Удобрения

Далее нужно использовать качественное гранулированное удобрение, чтобы подкормить траву. Добавление хорошего удобрения для газона поможет траве вырасти густой и устойчивой к погодным условиям и другому воздействию.

3. Качественные семена

Эксперт отметил, что он использует семена карликового райграса - это выведенный сорт райграса, который растет ниже и плотнее, образуя более густой покров газона по сравнению с обычным райграсом.

4. Жидкие морские водоросли

Также эксперт советует добавлять жидкие морские водоросли. Он утверждает, что это "является органическим биостимулятором и поможет развитию корней".

5. Правильный полив

Эксперт отметил, что стоит поливать газон ежедневно, тогда через четыре недели он будет иметь идеальный вид.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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