Что никогда не нужно делать во время кошения газона: садовод назвал главные ошибки

Эксперт по садоводству поделился некоторыми из самых распространенных ошибок, которые могут допустить садоводы, и рассказал, как их избежать.

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4 распространенные ошибки ухода за газоном / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Уход за газоном требует минимум усилий, но здесь нужно больше, чем просто кошение и полив. Эксперт по садоводству Оливер Джонсон поделился некоторыми из самых распространенных ошибок, которые могут делать хозяева, и рассказал, как их избежать, пишет Еxpress.co.uk.

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Переувлажнение газона

Вода имеет важное значение для здорового газона, но чрезмерное ее количество может стать губительным, предупредил эксперт. Переувлажнение газона задерживает развитие корней.

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Если погода дождливая, ваш газон вообще может не нуждаться в дополнительном поливе. Однако во время засушливых периодов старайтесь поддерживать газон увлажненным, при этом не затапливая его.

Скальпирование газона

Стрижка слишком короткого газона - это "рецепт катастрофы", предупредил Оливер. Хотя поддержание газона на коротким может показаться экономией времени, но так называемое "скальпирование" делает траву уязвимой к болезням, засухе и вредителям.

По словам основателя Gardening Express Криса Боннетта, если у вас высокая трава, "худшая ошибка, которую вы можете сделать" - это скашивать газон слишком коротко, поскольку это "повредит корни, будет способствовать появлению сорняков и повредит газонокосилку".

Оптимальная высота от 3,5 до 5 см действительно помогает обеспечить газону надлежащую густоту и стабильность.

Неправильное внесение удобрений

Внесение удобрений может быть отличным способом сохранения вашего газона здоровым, однако важно соблюдать баланс. Использование неправильного удобрения для травы может навредить, также внесение слишком большого или слишком малого количества удобрений может быть "губительным", утверждает Оливер.

Плохая аэрация газона

Доступ к кислороду вашего газона является решающей задачей, которую должны выполнять садоводы, если они хотят здорового роста травы.

Что такое аэрация? Это процесс, который позволяет воде и питательным веществам проникать в почву, что особенно важно для щелочных или глинистых почв.

Чтобы обеспечить аэрацию, нужно просто проткнуть отверстия на поверхности ручным аэратором или садовыми вилами.

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