Газон будет густым и зеленым: как правильно вычесывать его весной

Следуя этим рекомендациям, ваш газон станет пышным, зеленым и красивым.

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Надо ли вычесывать газон после зимы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

После долгой зимы газон нуждается в тщательном уходе, чтобы снова стать красивым и зеленым. Одним из важных этапов весеннего ухода за газоном является его вычесывание.

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Нужно ли вычесывать газон весной

Вычесывание газона весной - это не обязательная процедура, но она имеет много преимуществ. Вот несколько преимуществ вычесывания:

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Удаление мусора. За зиму на газоне скапливается много опавших листьев, веток, травы и другого мусора. Вычесывание помогает избавиться от этого мусора, чтобы он не мешал росту травы.

За зиму на газоне скапливается много опавших листьев, веток, травы и другого мусора. Вычесывание помогает избавиться от этого мусора, чтобы он не мешал росту травы. Аэрация . Вычесывание также помогает аэрировать почву, что улучшает доступ воздуха и воды к корням травы.

. Вычесывание также помогает аэрировать почву, что улучшает доступ воздуха и воды к корням травы. Стимуляция роста. Вычесывание удаляет старую и поврежденную траву, что стимулирует рост новой травы.

Вычесывание удаляет старую и поврежденную траву, что стимулирует рост новой травы. Удаление войлока. Со временем на газоне может образовываться войлок - плотный слой отмершей травы. Вычесывание помогает удалить войлок, чтобы дать возможность новым росткам травы прорасти.

Со временем на газоне может образовываться войлок - плотный слой отмершей травы. Вычесывание помогает удалить войлок, чтобы дать возможность новым росткам травы прорасти. Подготовка к удобрению. Перед внесением удобрений важно вычесать газон, чтобы удобрения могли лучше проникнуть в почву.

Как правильно вычесывать газон после зимы

Для вычесывания газона можно использовать специальные грабли или веерные грабли. Вычесывать газон нужно в двух направлениях: сначала вдоль, а затем поперек.

Используйте правильные грабли во время вычесывания газона. Веерные грабли лучше подходят для вычесывания крупного мусора, а садовые грабли - для вычесывания войлока.

Не нажимайте сильно граблями. Если давить слишком сильно, можно повредить корни травы. Начните вычесывать газон с краев, а затем перейдите к центру.

Что делать с газоном весной

Весна - идеальное время для того, чтобы восстановить газон после зимы. После вычесывания газон нуждается в тщательном уходе. Рекомендуется также подкормить газон удобрением, чтобы стимулировать его рост. При необходимости, подсейте траву. Позаботьтесь о достаточном увлажнении газона, особенно в периоды сухого и жаркого климата.

Весной рекомендуется:

Провести аэрацию газона. Внести удобрения. Посеять траву на поврежденных участках. Регулярно поливать газон. Стричь газон. Первую стрижку газона рекомендуется провести, когда трава вырастет до 10-15 см.

Хотя вычесывание газона после зимы может показаться ненужной задачей, оно является важной составляющей заботы о виде вашего газона. Правильный подход к этому процессу может обеспечить здоровый, зеленый газон в течение всего сезона.

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