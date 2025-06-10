От детской ничего не осталось: очевидица рассказала о попадании дрона в дом

Женщину и ребенка, во время попадания "Шахеда", спасло правило двух стен.

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Россияне нанесли удар дронами по столице / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Вкратце:

Табун "Шахедов" атаковал столицу

Один из ударных дронов попал в дом в Оболонском районе столицы

В ночь на 10 июня, российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами. Жительница поврежденного дома на Оболони рассказала в комментарии Telegram-каналу "Киев сейчас", что ей пришлось пережить во время вражеского удара по столице.

Женщина отметила, что во время ночной атаки на Киев, пряталась в ванной комнате с ребенком.

видео дня

"С ребенком прятались в ванной, и когда произошел удар, мы услышали ужасный взрыв. Ударной волной была выбита дверь в ванную, все было в пыли, ничего не было видно. Дышать тоже было нечем. Мы взяли полотенца и так дышали", - рассказала женщина.

По словам очевидицы, спасатель ГСЧС освободил ее и ребенка из поврежденной квартиры.

"Спасатель помог открыть дверь, ведь замок вывернуло полностью", - добавила женщина.

Она объяснила, что сначала пожара не было, но уже через 20 минут появились искры, и огонь распространился. Как оказалось, у соседей снизу на балконе лежал пенопласт, поэтому именно он и вспыхнул.

В результате вражеского удара детская комната жительницы Оболонского района полностью разрушена. Женщину и ребенка, во время попадания ударного дрона, спасло правило двух стен.

Shahed - 136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 10 июня, армия диктатора Путина массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В КГГА сообщили, что в столице повреждения получили 7 районов. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения.

Этой же ночью, враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Зафиксировано попадание в жилые дома и роддом. В результате вражеского удара 2 мужчин погибли. Еще девять человек пострадали.

Напомним, утром 9 июня, в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Как сообщил председатель ОВА Александр Коваль, Ровенская область пережила тяжелую ночь из-за мощного воздушного удара РФ. По предварительной информации, один человек ранен.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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