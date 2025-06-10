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Кремль играет на опережение: РФ требует от США уступок по войне в Украине

Марина Фурман
10 июня 2025, 08:27
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В России заявили, что Москва будет готова возобновить переговоры о стратегической стабильности с США, но есть условие.
Кремль играет на опережение: РФ требует от США уступок по войне в Украине
РФ хочет превентивных уступок от США по войне в Украине/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное:

  • РФ требует от США превентивных уступок по войне в Украине
  • В Кремле нашли инструменты давления на Штаты

Кремль не хочет договариваться о вооружении с Соединенными Штатами Америки, потому что пытается выторговать себе лучшие условия по войне в Украине. Речь идет о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российский диктатор Владимир Путин стремится добиться от США превентивных уступок в контексте войны в Украине, прежде чем согласиться на возобновление переговоров о стратегической стабильности.

видео дня

В ISW напоминают, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос об отмене Россией моратория на размещение ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявив, что Россия сохраняет "свободу действий". Тем самым он повторил высказывания замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который отмечал, что односторонний мораторий России приближается к "логическому завершению".

Рябков также заявил, что США должны "уважать фундаментальные интересы России" для восстановления конструктивного диалога.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Москва готова к переговорам только "на равных условиях".

"Официальные лица Кремля, похоже, утверждают, что готовность России участвовать в переговорах по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами в будущем зависит от получения Россией превентивных уступок от Соединенных Штатов относительно войны в Украине", - говорится в отчете аналитиков.

Переговоры по войне - последние новости

Напомним, помощник российского диктатора Владимир Мединский начал угрожать Украине "Орешником". Он намекнул на то, что под ударом может оказаться Киев или Львов. По его словам, ракетного удара требуют сами россияне, которые больше не хотят никаких переговоров.

Между тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что существует два основных инструмента, с помощью которых можно принудить Россию к справедливому миру. Первое это дальнейшее усиление санкций. А второй фактор, который может влиять и давить на Россию - это укрепление Украины, оборонных возможностей.

Как писал Главред, РФ выдвинула условие для новых переговоров. В частности, спикер МИД России Мария Захарова отрицает факт похищения украинских детей. Более того, она подчеркнула, что этот вопрос не должен быть на повестке дня в будущих переговорах с Украиной.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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