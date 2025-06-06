Вы узнаете:
- Россияне отказываются признавать факт похищения украинских детей
- Что требую в МИД РФ
Россияне официально отрицают факт похищения украинских детей и выдвинули условие для дальнейших переговоров с Украиной.
Спикер МИД России Мария Захарова отрицает факт похищения украинских детей. Более того, она подчеркнула, что этот вопрос не должен быть на повестке дня в будущих переговорах с Украиной.
"Никаких похищенных Россией украинских детей нет, именно это должно быть отправной точкой в обсуждении детской темы в российско-украинских контактах", - заявила Захарова.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия снова выдвинула ультимативные условия в новом "меморандуме", содержание которого стало известным благодаря разведкам партнерских государств Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
В документе, опубликованном российским информагентством ТАСС, перечислен ряд требований к Украине, которые Кремль называет условиями прекращения огня. Среди ключевых - вывод украинских войск из Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, установление нейтрального статуса Украины, отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на размещение иностранных военных контингентов на украинской территории.
В то же время, как отметил дипломат Владимир Пузырко, Москва не соглашается даже на временное перемирие, поскольку это не соответствует политическим целям российского руководства и лично Владимира Путина.
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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