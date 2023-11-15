Россия заставляет похищенных украинских детей плести маскировочные сети - СМИ

Россия воспитывает будущих российских солдат, соглашаются журналисты.

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Россия продолжает стирать идентичность украинских детей / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Россия заставляет похищенных украинских детей участвовать в пропагандистских мероприятиях, в частности - чествовать погибших оккупантов, пишет Настоящее время.

Журналисты узнали, что русские "воспитывают" несовершеннолетних украинцев путем встреч с попами РПЦ, открытием табличок в честь ликвидированных на войне в Украине захватчиков. Кроме того, украинских детей привлекли к празднованию Дня "воссоединения" территорий.

видео дня

В материале также говорится, что похищенных детей в том числе заставляют писать открытки так называемым "героям СВО" и плести маскировочные сети.

"В том интернате, о котором я говорила, в Орловской области, руководитель возглавляет местный региональный штаб помощи тем, кто воюет против Украины, который называется "Своих не бросаем". И для этого штаба воспитанники и педагоги этого интерната плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают всякие носки, балаклавы и так далее. Обо всем этом снимаются видео, и на них видно, что дети, которые были вывезены с оккупированных территорий, тоже принимают в этом участие", - рассказала НВ журналистка "Важных историй" Катя Бонч-Осмоловская.

Бонч-Осмоловская допускает, что из этих детей Россия "воспитывает" будущих солдат для войны против Украины.

Россия похищает украинских детей

С начала полномасштабного вторжения режим Путина вывозит украинских детей на территорию РФ, называя эти мероприятия "эвакуацией".

Но, как установили международные органы, это никакая не эвакуация, а похищение и геноцид, так как в России несовершеннолетним украинцам фактически "стирают" идентичность.

В начале 2023 года за такие преступления, как похищение и насильственная депортация россиянами украинских детей во время войны, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

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